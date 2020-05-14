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2020-05-14T07:54
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В Забайкалье потушили 11 лесных пожаров
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РИА Новости

В Забайкалье потушили 11 лесных пожаров

07:54 14.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудники пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара в Забайкальском крае
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара в Забайкальском крае
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Сотрудники пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара в Забайкальском крае
КРАСНОЯРСК, 14 мая - РИА Новости. Пожарные потушили за сутки в Забайкальском крае 11 лесных пожаров общей площадью более тысячи гектаров и работают на тушении еще восьми очагов, сообщила в четвег пресс-служба министерства природных ресурсов региона.
"Лесопожарным формированиям Забайкальского края удалось ликвидировать 11 лесных пожаров, несмотря на шквалистый ветер. Площадь составила более тысячи гектаров. На утра 14 мая зарегистрировано восемь лесных пожаров, из них действуют четыре на площади более 2 тысяч гектаров", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, работа по тушению велась при штормовом ветре, что осложняло процесс. Лесопожарным формированиям удалось локализовать четыре пожара на площади более 2 тысяч гектаров, к исходу суток планируется три пожара локализовать и два ликвидировать. На пожарах работает 333 человека и 50 единиц техники.
В лесах Забайкальского края введен режим чрезвычайной ситуации. На период действия режима ЧС доступ в лес категорически запрещен.
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