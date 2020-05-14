В Забайкалье потушили 11 лесных пожаров

"Лесопожарным формированиям Забайкальского края удалось ликвидировать 11 лесных пожаров, несмотря на шквалистый ветер. Площадь составила более тысячи гектаров. На утра 14 мая зарегистрировано восемь лесных пожаров, из них действуют четыре на площади более 2 тысяч гектаров", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, работа по тушению велась при штормовом ветре, что осложняло процесс. Лесопожарным формированиям удалось локализовать четыре пожара на площади более 2 тысяч гектаров, к исходу суток планируется три пожара локализовать и два ликвидировать. На пожарах работает 333 человека и 50 единиц техники.