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2020-05-14T07:53
https://ria.ru/20200514/1571411593.html
Украинские силовики заявили о девяти обстрелах своих позиций в Донбассе
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РИА Новости

Украинские силовики заявили о девяти обстрелах своих позиций в Донбассе

07:53 14.05.2020
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© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские силовики
Украинские силовики
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские силовики. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Украинские силовики заявили в четверг, что зафиксировали девять обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, двое военнослужащих пострадали, еще один погиб.
Как говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил Украины, опубликованном в Facebook, ополченцы за сутки "девять раз нарушили режим прекращения огня".
"Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. К сожалению, еще один украинский защитник получил ранения, не совместимые с жизнью", - добавляется в сообщении.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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