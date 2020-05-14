Украинские силовики заявили о девяти обстрелах своих позиций в Донбассе

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Украинские силовики заявили в четверг, что зафиксировали девять обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, двое военнослужащих пострадали, еще один погиб.
"Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. К сожалению, еще один украинский защитник получил ранения, не совместимые с жизнью", - добавляется в сообщении.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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