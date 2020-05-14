Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в четверг

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Прохладная ветреная погода с кратковременным дождем ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня столичный регион будет находиться под влиянием атмосферного фронта. Погода облачная с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, 12-14 градусов тепла будет в столице, от 10 до 15 градусов - в Подмосковье", - отметил Леус.
По словам метеоролога, ветер в Москве ожидается юго-западный, 5-10 метров в секунду, порывистый. Давление изменится мало, в течение дня барометры будут показывать 744 миллиметра ртутного столба, что немного ниже нормы.