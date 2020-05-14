Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в четверг

"Сегодня столичный регион будет находиться под влиянием атмосферного фронта. Погода облачная с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, 12-14 градусов тепла будет в столице, от 10 до 15 градусов - в Подмосковье", - отметил Леус.