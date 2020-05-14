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2020-05-14T07:52
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Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в четверг
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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в четверг

07:52 14.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖенщина под зонтом на улице Зацепский Вал в Москве
Женщина под зонтом на улице Зацепский Вал в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Женщина под зонтом на улице Зацепский Вал в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Прохладная ветреная погода с кратковременным дождем ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня столичный регион будет находиться под влиянием атмосферного фронта. Погода облачная с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, 12-14 градусов тепла будет в столице, от 10 до 15 градусов - в Подмосковье", - отметил Леус.
По словам метеоролога, ветер в Москве ожидается юго-западный, 5-10 метров в секунду, порывистый. Давление изменится мало, в течение дня барометры будут показывать 744 миллиметра ртутного столба, что немного ниже нормы.
Девушка на одной из улиц в Москве
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Михаил ЛеусПогодаЦентр "Фобос"МоскваОбщество
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