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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T07:45
https://ria.ru/20200514/1571411457.html
В Германии число заразившихся коронавирусом превысило 172 тысячи человек
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570003559_0:178:3010:1871_1036x0_80_0_0_5b161101263b75c89eb914efac272712.jpg
РИА Новости

В Германии число заразившихся коронавирусом превысило 172 тысячи человек

07:45 14.05.2020
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© Robert MichaelМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
© Robert Michael
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавируса в Германии превысило 172 тысячи, скончались более 7,7 тысячи человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Накануне медики выявили 798 случая заражения, скончался за предыдущие сутки 101 человек с коронавирусом.
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За последние сутки в стране зафиксированы 933 случая заражения, количество летальных исходов возросло на 89 - до 7723. Излечились более 150 тысяч человек.
Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (44 980), Северном Рейне-Вестфалии (35 741) и Баден-Вюртемберге (33 670). В Берлине зафиксировано 6 342 случая заражения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Баден-ВюртембергГерманияБаварияБерлин (город)В мире
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