В Германии число заразившихся коронавирусом превысило 172 тысячи человек

Накануне медики выявили 798 случая заражения, скончался за предыдущие сутки 101 человек с коронавирусом.

Число случаев COVID-19 в Киргизии возросло на 38 за сутки

Число случаев COVID-19 в Киргизии возросло на 38 за сутки

За последние сутки в стране зафиксированы 933 случая заражения, количество летальных исходов возросло на 89 - до 7723. Излечились более 150 тысяч человек.