В Германии число заразившихся коронавирусом превысило 172 тысячи человек

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавируса в Германии превысило 172 тысячи, скончались более 7,7 тысячи человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Накануне медики выявили 798 случая заражения, скончался за предыдущие сутки 101 человек с коронавирусом.
За последние сутки в стране зафиксированы 933 случая заражения, количество летальных исходов возросло на 89 - до 7723. Излечились более 150 тысяч человек.
Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (44 980), Северном Рейне-Вестфалии (35 741) и Баден-Вюртемберге (33 670). В Берлине зафиксировано 6 342 случая заражения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.