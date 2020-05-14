В Новосибирской области выявили более 70 новых случаев COVID-19

НОВОСИБИРСК, 14 мая – РИА Новости. Семьдесят шесть новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, при этом 51 человек выписан из больниц в связи с выздоровлением, сообщает в четверг региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба на 10.00 (06.00 мск) 14 мая в Новосибирской области за сутки выявлено 76 человек с коронавирусной инфекцией. 51 пациент выписан по выздоровлению", - говорится в сообщении.
Власти констатируют, что всего в регионе зарегистрировано 1376 случаев заражения коронавирусом, из них 84 ребенка. Выздоровели 455 человек, 16 скончались.
"В отделениях реанимации находится 61 пациент, на ИВЛ - 13 человек", - сообщает штаб.
В детскую больницу №3 госпитализирован 81 ребенок с подозрением на коронавирус, включая детей с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом в инфекционных стационарах Новосибирска – 1469. В Тогучинскую ЦРБ госпитализировано восемь человек, в Черепановскую – три человека, двое в Сузунскую, по одному пациенту в Карасукскую и Куйбышевскую ЦРБ.
Всего в регионе провели почти 66 тысяч тестов на коронавирус.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.