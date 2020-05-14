В Индии число зараженных коронавирусом превысило 78 тысяч человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки выросло более чем на 3,7 тысячи и составляет 78 003, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
В среду сообщалось о 74 281 заболевшем, днем ранее – о 70 756.
По данным ведомства, лечение в стране проходят 49 219 человек. Выздоровели после коронавируса 26 234 человека (1 848 за сутки), умерли 2 549 человек (134 за сутки).
Больше всех пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксирована почти треть всех случаев заболевания в стране - 25 922 случая заражения (1 450 за сутки). На втором месте - Гуджарат, самый западный штат Индии, с 9 267 случаями (364 за сутки), на третье место вышел штат Тамилнад – 9 227 (509 за сутки).
Ранее министерство внутренних дел страны продлило действующий с 25 марта режим изоляции в стране до 17 мая и дало указание штатам выделить "красные", "оранжевые" и "зеленые" зоны в зависимости от числа заболевших коронавирусом. В "зеленых" и "оранжевых" зонах с определенными ограничениями разрешены передвижение на такси и общественном транспорте, работа заводов и отдельных магазинов. Во всех без исключения зонах запрещена работа учебных и развлекательных заведений, закрыты границы между штатами, запрещены полеты на самолетах, поездки на поездах и метро, исключение составляют грузовые перевозки.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.