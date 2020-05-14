МИД потребовал от NYT и FT опровергнуть статьи о коронавирусе в России

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. МИД России потребовал от изданий New York Times и Financial Times опровергнуть статьи о заниженной статистике по смертности от коронавируса.

Ранее Financial Times опубликовал статью, где говорилось, что реальная смертность от COVID-19 в России на 70 процентов выше официальной статистики. Аналогичный материал вышел и в New York Times.

"Не наш метод"

Захарова подчеркнула, что издания не будут лишаться аккредитации.

"Это не наш метод: лишение аккредитации, высылки журналистов или какие-либо другие репрессивные меры. Мы всегда отвечаем, в первую очередь, словом. Словом, подкрепленным делом, конкретными шагами", – отметила официальный представитель дипломатического ведомства в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".

При этом Захарова добавила, что дальнейшие шаги в отношении Financial Times и New York Times будут зависеть от того, опубликуют ли они опровержение.

"Информационный залп"

Накануне официальный представитель министерства обвинила издания в необъективности.

"Я хочу обратить ваше внимание на то, что это был залп, он пошел 10, 11, 12 мая. И в качестве центральных в этом залпе выступили две крупнейшие западные газеты: Financial Times и New York Times", – сказала Захарова в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1".

При этом она обратила внимание, что во всех материалах "схожий почерк", а это значит, что издания пользовались общей базой для написания материалов.

Захарова также подчеркнула, что в текстах не представлена официальная позиция России.

Летальность в семь раз ниже мировой

Во вторник вице-премьер Татьяна Голикова , заявила, что российские власти никогда не манипулировали официальной статистикой.

"Я еще раз хочу подчеркнуть, что те данные, которые я вчера приводила на встрече с президентом, относительно того, что летальность в Российской Федерации в 7,6 раза ниже, чем в мире в целом, они таковы", – привела она данные за апрель.

Голикова добавила, что у властей есть оперативные данные, которые позволяют ежедневно оценивать уровень летальности COVID-19 по все территории страны.

Реакция ВОЗ

Скандальные материалы прокомментировала и представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович . По ее словам, сознательного занижения статистики не наблюдается.

"На этот момент я не вижу ничего такого страшного, чтобы сказать, что Россия сознательно не хочет сообщать о летальности от коронавируса", – сказала она в эфире телеканала “Россия 24”.