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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T02:03
https://ria.ru/20200514/1571407977.html
МИД потребовал от NYT и FT опровергнуть статьи о коронавирусе в России
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565207951_0:70:3117:1823_1036x0_80_0_0_5f68e1149b312fca96a7d95d531737e3.jpg
РИА Новости

МИД потребовал от NYT и FT опровергнуть статьи о коронавирусе в России

02:03 14.05.2020
55439
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел в Москве
Здание Министерства иностранных дел в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. МИД России потребовал от изданий New York Times и Financial Times опровергнуть статьи о заниженной статистике по смертности от коронавируса.
Ранее Financial Times опубликовал статью, где говорилось, что реальная смертность от COVID-19 в России на 70 процентов выше официальной статистики. Аналогичный материал вышел и в New York Times.
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Как заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, письма с требованием об опровержении будут переданы в посольства США и Великобритании. Соответствующее обращение МИД также направил представителю ОБСЕ по свободе СМИ Арлему Дезиру, генсеку Юнеско Одре Азуле и в секретариат ООН.

"Не наш метод"

Захарова подчеркнула, что издания не будут лишаться аккредитации.
"Это не наш метод: лишение аккредитации, высылки журналистов или какие-либо другие репрессивные меры. Мы всегда отвечаем, в первую очередь, словом. Словом, подкрепленным делом, конкретными шагами", – отметила официальный представитель дипломатического ведомства в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".
При этом Захарова добавила, что дальнейшие шаги в отношении Financial Times и New York Times будут зависеть от того, опубликуют ли они опровержение.

"Информационный залп"

Накануне официальный представитель министерства обвинила издания в необъективности.
"Я хочу обратить ваше внимание на то, что это был залп, он пошел 10, 11, 12 мая. И в качестве центральных в этом залпе выступили две крупнейшие западные газеты: Financial Times и New York Times", – сказала Захарова в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1".
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При этом она обратила внимание, что во всех материалах "схожий почерк", а это значит, что издания пользовались общей базой для написания материалов.
Захарова также подчеркнула, что в текстах не представлена официальная позиция России.

Летальность в семь раз ниже мировой

Во вторник вице-премьер Татьяна Голикова, заявила, что российские власти никогда не манипулировали официальной статистикой.
"Я еще раз хочу подчеркнуть, что те данные, которые я вчера приводила на встрече с президентом, относительно того, что летальность в Российской Федерации в 7,6 раза ниже, чем в мире в целом, они таковы", – привела она данные за апрель.
Голикова добавила, что у властей есть оперативные данные, которые позволяют ежедневно оценивать уровень летальности COVID-19 по все территории страны.
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Реакция ВОЗ

Скандальные материалы прокомментировала и представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. По ее словам, сознательного занижения статистики не наблюдается.
"На этот момент я не вижу ничего такого страшного, чтобы сказать, что Россия сознательно не хочет сообщать о летальности от коронавируса", – сказала она в эфире телеканала “Россия 24”.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМелита ВуйновичРоссияАрлем ДезирМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ВОЗЮНЕСКОВеликобританияООНСШАОбщество
Популярные комментарии
Лишение аккредитаций СМИ, которые совершают против нас информационную диверсию, оказывается, это не наш метод... Очень мягкотелый у нас МИД... Такой их ответ - это приглашение для FT к новой лживой публикации против нас! Лично я считаю, что против России идёт подлая и коварная война фейков и пора нам уже отвечать адекватно. А пока - нас бьют по лицу, а мы с нашим образованием МГИМО вежливо им отвечаем: извините, но дать Вам сдачи - это не наш метод! Слава Богу, в 1941 году в руководстве страны были настоящие госудаственники, и вот их то методы увенчались должным успехом. А то так бы до сих пор и извинялись, и оправдывались про свои непонятно какие методы...
14 мая, 02:44
Игорь Соколов
61231005
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