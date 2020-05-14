Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-05-14T01:04
https://ria.ru/20200514/1571407320.html
Венесуэла запросила обсуждения в СБ ООН ситуации с попыткой вторжения
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571012395_0:0:3192:1796_1036x0_80_0_0_45fa62fa29a214460f04ed62c1d9311a.jpg
РИА Новости

Венесуэла запросила обсуждения в СБ ООН ситуации с попыткой вторжения

01:04 14.05.2020
1705
© REUTERS / Manaure QuinteroКатер сил безопасности Венесуэлы в акватории Макуто
Катер сил безопасности Венесуэлы в акватории Макуто
© REUTERS / Manaure Quintero
ООН, 14 мая - РИА Новости. Венесуэла попросила председателя Совета Безопасности ООН провести обсуждение в Совбезе ситуации с недавней попыткой вторжения на территорию Боливарианской Республики, следует из письма венесуэльского постпреда при ООН Самуэля Монкады.
Глава МВД Венесуэлы сообщил 3 мая, что власти предотвратили морское вторжение колумбийских боевиков на быстроходных катерах со стороны штата Ла-Гуайра. Глава учредительного собрания страны уточнил, что восемь нападавших убиты. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что целью вторжения было его убийство, а среди задержанных участников нападения - двое граждан США, которых он назвал сотрудниками личной охраны американского президента. Власти США и Колумбии заявили, что не имеют отношения к этим событиям.
Венесуэльские военные перевозят подозреваемого в предполагаемом вторжении
Вчера, 00:44Попытка госпереворота в Венесуэле
Задержанный в Венесуэле наемник рассказал о встрече Гуаидо с главой ЧВК
"Я хотел бы с уважением попросить вас в качестве председателя Совета Безопасности ООН, чтобы указанный орган срочно провел обсуждения, которые могут оказаться необходимыми для того, чтобы: а) признать, что агрессия, совершенная правительствами Боготы и в Вашингтона против Венесуэлы в период с 3 по 4 мая 2020 года, была вооруженным нападением, которое угрожало миру и безопасности нашего народа и страны; и б) выпустить четкое заявление, осуждающее и запрещающее применение или угрозу применения силы во всех ее формах и проявлениях против Венесуэлы", - говорится в письме, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.
В документе отмечается, что "16 октября 2019 года заместитель Хуана Гуаидо (лидера венесуэльской оппозиции, незаконно провозгласившего себя президентом страны – ред.) подписал контракт с гражданином США Джорданом Гудро". Как пишут авторы, Гудро, "представивший доказательства того, что был членом службы личной безопасности президента США Дональда Трампа, является бывшим служащим сил спецназначения армии США и в настоящее время занимает должность генерального директора ЧВК Silvercorp USA".
Венесуэльские военные перевозят подозреваемого в предполагаемом вторжении
12 мая, 16:05
Если попросят. РФ готова помочь Венесуэле в делу о морском вторжении
По словам автора письма, в задачи Гудро входило планирование, обучение, оснащение и осуществление вторжения наемников в Венесуэлу. "С этой целью заместитель Хуана Гуайдо согласился выплатить 212 900 000 долларов компании Silvercorp USA", - говорится в письме. В нем отмечается, что он использовал бы средства со счетов, "похищенных у Венесуэлы правительством США и хранящихся в банках, расположенных в Штатах".
Данный договор, по словам автора письма, действующий в течение 495 дней с момента его подписания, объявляет своей целью "уход/удаление нынешнего венесуэльского режима и появление/установление признанного венесуэльского правительства" посредством "нейтрализации" президента Николаса Мадуро и остатков "бывшего режима", чтобы добиться назначения Хуана Гуайдо президентом Боливарианской Республики Венесуэла.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро демонстрирует документы, изъятые после предполагаемой попытки вторжения
12 мая, 08:00
"Проникнуть, достать, вывезти". Что американцы готовили в Венесуэле
В документе сказано, что "задержанные американские наемники и террористы, которые уже предстали перед судом, признали свою роль в операции и заявили, что их миссия состояла в том, чтобы: a) убить президента Николаса Мадуро; б) взять под контроль два главных аэропорта страны; в) гарантировать посадку иностранных самолетов на территории Венесуэлы; и г) атаковать Главное управление военной контрразведки и Боливарианскую разведывательную службу Венесуэлы". Кроме того, по словам авторов, задержанные заявили, что учебная и материально-техническая база для подготовки вооруженного нападения "находилась в Колумбии и что они выдвинулись из этой страны, когда началась военная агрессия".
"Организация этой операции напрямую связана с заявлениями и военными действиями, предпринятыми правительствами США и Колумбии в течение марта этого года, что свидетельствует о явных признаках их намерения провести вооруженную агрессию против Венесуэлы", - говорится в письме постпреда Венесуэлы.
"В свете серьезности событий, о которых идет речь в данном документе, и опасной эскалации агрессии против моей страны, позвольте мне сообщить вам, что Боливарианская Республика Венесуэла вскоре подаст иск в соответствующие судебные органы на международном уровне", - пишет постпред.
Копия письма направлена генсеку ООН Антониу Гутеррешу, сказано в нем.
Монкада просит распространить письмо среди членов СБ ООН в качестве официального документа.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
Сотрудники сил безопасности в портовом городе Ла-Гуайра, Венесуэла. 3 мая 2020
Вчера, 06:07
В Колумбии уволили 14 военнослужащих из-за инцидента с катерами
2701000
Обсудить 0
Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоАнтониу ГутеррешНиколас МадуроСовет Безопасности ООНВенесуэлаООНСШАКолумбияВ мире
Рекомендуем
Сотрудники нью-йоркского офиса ФБР
В США в 2019 году обвинили около 50 человек в незаконной работе на КНР
Венесуэльские военные перевозят подозреваемого в предполагаемом вторжении
Задержанный в Венесуэле наемник рассказал о встрече Гуаидо с главой ЧВК
Во время теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке
СМИ: ФБР случайно раскрыло имя дипломата, подозреваемого в терактах 9/11
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
"Талибан" взял на себя ответственность за взрыв в провинции Пактия
Скорая помощь в Афганистане
В Афганистане пять человек погибли и 19 ранены при взрыве автомобиля
Сотрудники сил безопасности в портовом городе Ла-Гуайра, Венесуэла. 3 мая 2020
Число задержанных по делу о вторжении в Венесуэлу выросло до 44
Пострадавший в результате взрыва во время похоронной церемонии в Джелалабаде в провинции Нангархар
В Афганистане число жертв взрыва на похоронах выросло до 32
Зал проведения пресс-конференций МИД Ирана, Тегеран
В МИД Ирана посоветовали американскому чиновнику перестать нести вздор
Упаковки с кофе в супермаркете
Россияне впервые стали потреблять кофе больше, чем чая
Президент Сербии Александр Вучич на Мюнхенской конференции по безопасности
Вучич призвал сторонников прекратить голодовку перед парламентом
Вход в здание редакции газеты New York Times в Нью-Йорке, США
NYT настаивает на достоверности материала о коронавирусе в России
Кадр из фильма Безумный Макс: Дорога ярости
Шарлиз Терон и Том Харди рассказали о вражде на съемках "Безумного Макса"
Глобус в парке в Ухане, Китай
СМИ: Китай рассматривает ответные санкции против американских чиновников
Премьер-министр Лесото Томас Мотсоахэ Табанэ
СМИ: подозреваемый в убийстве экс-жены премьер Лесото подаст в отставку
Суданские военнослужащие в Хартуме
На юго-западе Судана в ходе столкновений погибли более 20 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:23В Пермском крае приостановили установку аппаратов ИВЛ "Авента-М"
15:22Собянин предупредил о риске при ослаблении режима самоизоляции
15:20Названы самые густонаселенные регионы Европы
15:18В ЕР прокомментировала ролик ульяновского депутата с бензопилой
15:17В Петербурге развернули более 6,2 тысячи коек для пациентов с COVID-19
15:15В РПЦ призвали освободить задержанных в Черногории священнослужителей
15:14Более 110 человек вылетели в Россию на вывозном рейсе с Тенерифе
15:13Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
15:13Россия и Италия планируют лечить COVID-19 препаратами из плазмы крови
15:11Глава Минобрнауки Фальков переболел COVID-19
15:09Минобрнауки проработает обеспечение кадрами генетических исследований
15:09Мусульманские общины в РФ сами определят формат проведения Ураза-байрама
15:07Минобрнауки надеется провести ЕГЭ не позднее 1 сентября
15:05В России авиапассажиров будут рассаживать с дистанцией
15:04Беглов оценил целесообразность введения пропускного режима в Петербурге
15:02В Росавиации назвали условия для пассажиров при возобновлении полетов
15:00В "Векторе" рассказали, когда завершатся исследования вакцины от COVID-19
14:59Движение на Фрунзенской набережной не затруднено, заявили в ЦОДД
14:57Названо возможное место начала следующей пандемии
14:55В Златоусте очагом COVID-19 в больнице стало онкологическое отделение
Лента новостейМолния