Венесуэла запросила обсуждения в СБ ООН ситуации с попыткой вторжения

ООН, 14 мая - РИА Новости. Венесуэла попросила председателя Совета Безопасности ООН провести обсуждение в Совбезе ситуации с недавней попыткой вторжения на территорию Боливарианской Республики, следует из письма венесуэльского постпреда при ООН Самуэля Монкады.
Глава МВД Венесуэлы сообщил 3 мая, что власти предотвратили морское вторжение колумбийских боевиков на быстроходных катерах со стороны штата Ла-Гуайра. Глава учредительного собрания страны уточнил, что восемь нападавших убиты. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что целью вторжения было его убийство, а среди задержанных участников нападения - двое граждан США, которых он назвал сотрудниками личной охраны американского президента. Власти США и Колумбии заявили, что не имеют отношения к этим событиям.
"Я хотел бы с уважением попросить вас в качестве председателя Совета Безопасности ООН, чтобы указанный орган срочно провел обсуждения, которые могут оказаться необходимыми для того, чтобы: а) признать, что агрессия, совершенная правительствами Боготы и в Вашингтона против Венесуэлы в период с 3 по 4 мая 2020 года, была вооруженным нападением, которое угрожало миру и безопасности нашего народа и страны; и б) выпустить четкое заявление, осуждающее и запрещающее применение или угрозу применения силы во всех ее формах и проявлениях против Венесуэлы", - говорится в письме, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.
В документе отмечается, что "16 октября 2019 года заместитель Хуана Гуаидо (лидера венесуэльской оппозиции, незаконно провозгласившего себя президентом страны – ред.) подписал контракт с гражданином США Джорданом Гудро". Как пишут авторы, Гудро, "представивший доказательства того, что был членом службы личной безопасности президента США Дональда Трампа, является бывшим служащим сил спецназначения армии США и в настоящее время занимает должность генерального директора ЧВК Silvercorp USA".
По словам автора письма, в задачи Гудро входило планирование, обучение, оснащение и осуществление вторжения наемников в Венесуэлу. "С этой целью заместитель Хуана Гуайдо согласился выплатить 212 900 000 долларов компании Silvercorp USA", - говорится в письме. В нем отмечается, что он использовал бы средства со счетов, "похищенных у Венесуэлы правительством США и хранящихся в банках, расположенных в Штатах".
Данный договор, по словам автора письма, действующий в течение 495 дней с момента его подписания, объявляет своей целью "уход/удаление нынешнего венесуэльского режима и появление/установление признанного венесуэльского правительства" посредством "нейтрализации" президента Николаса Мадуро и остатков "бывшего режима", чтобы добиться назначения Хуана Гуайдо президентом Боливарианской Республики Венесуэла.
В документе сказано, что "задержанные американские наемники и террористы, которые уже предстали перед судом, признали свою роль в операции и заявили, что их миссия состояла в том, чтобы: a) убить президента Николаса Мадуро; б) взять под контроль два главных аэропорта страны; в) гарантировать посадку иностранных самолетов на территории Венесуэлы; и г) атаковать Главное управление военной контрразведки и Боливарианскую разведывательную службу Венесуэлы". Кроме того, по словам авторов, задержанные заявили, что учебная и материально-техническая база для подготовки вооруженного нападения "находилась в Колумбии и что они выдвинулись из этой страны, когда началась военная агрессия".
"Организация этой операции напрямую связана с заявлениями и военными действиями, предпринятыми правительствами США и Колумбии в течение марта этого года, что свидетельствует о явных признаках их намерения провести вооруженную агрессию против Венесуэлы", - говорится в письме постпреда Венесуэлы.
"В свете серьезности событий, о которых идет речь в данном документе, и опасной эскалации агрессии против моей страны, позвольте мне сообщить вам, что Боливарианская Республика Венесуэла вскоре подаст иск в соответствующие судебные органы на международном уровне", - пишет постпред.
Копия письма направлена генсеку ООН Антониу Гутеррешу, сказано в нем.
Монкада просит распространить письмо среди членов СБ ООН в качестве официального документа.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.