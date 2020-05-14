Венесуэла запросила обсуждения в СБ ООН ситуации с попыткой вторжения

"Я хотел бы с уважением попросить вас в качестве председателя Совета Безопасности ООН, чтобы указанный орган срочно провел обсуждения, которые могут оказаться необходимыми для того, чтобы: а) признать, что агрессия, совершенная правительствами Боготы и в Вашингтона против Венесуэлы в период с 3 по 4 мая 2020 года, была вооруженным нападением, которое угрожало миру и безопасности нашего народа и страны; и б) выпустить четкое заявление, осуждающее и запрещающее применение или угрозу применения силы во всех ее формах и проявлениях против Венесуэлы", - говорится в письме, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.