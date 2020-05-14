Доктор Комаровский рассказал, как хрен может защитить от коронавируса

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Хрен может быть эффективным средством профилактики коронавирусной инфекции за счет своей слезоточивости, заявил в своем инстаграме врач и телеведущий Хрен может быть эффективным средством профилактики коронавирусной инфекции за счет своей слезоточивости, заявил в своем инстаграме врач и телеведущий Евгений Комаровский

Слезы обладают противовирусным свойством за счет содержащегося в них белка лизоцима, пояснил медик.

"Большая часть слез стекает по носослезному каналу в полость носа, именно поэтому, когда мы плачем, мы шмыгаем носами. В слезах содержится особый белок, который называется лизоцим — это универсальный противовирусный белок, достаточно мощный фактор неспецифической иммунной защиты. "Именно поэтому дети, которые плачут, которые регулярно промывают себе нос лизоцимом — то есть слезами, — они болеют реже, чем дети, которые просто лежат и молчат", — сказал Комаровский.

Врач добавил, что за счет слезоточивости хрен можно рассматривать как потенциальное профилактическое средство.

Именно поэтому можно предположить, что наш местный хрен, который "вышибает слезу" и заставляет нас шмыгать носом, заставляет нас промывать нос лизоцимом и дополнительно усиливать нашу иммунную защиту, что совершенно невозможно, когда мы используем этот несчастный заморский имбирь. Поэтому однозначно хрен намного более эффективен, чем имбирь, поэтому если кому-то надо что-то есть в качестве противовирусного средства — тогда хрен", — сказал Комаровский.

Ранее он сообщил, что витаминные комплексы не эффективны в профилактике COVID-19.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 4,1 миллиона человек, из них более 285 тысяч скончались. В России зарегистрировали около 242 тысяч инфицированных, 2212 человек умерли, свыше 48 тысяч вылечились.