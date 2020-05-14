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Религия и мировоззрение
2020-05-14T11:37
https://ria.ru/20200514/1571404709.html
"Нашли мертвыми". Загадочная история приюта для собак в монастыре
https://cdn24.img.ria.ru/images/151264/09/1512640982_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_bdb0abb0095bc1b571f6f72f05a9eeef.jpg
РИА Новости

"Нашли мертвыми". Загадочная история приюта для собак в монастыре

08:00 14.05.2020 (обновлено: 11:37 14.05.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСобака в вольере приюта для бездомных собак
Собака в вольере приюта для бездомных собак
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости, Антон Скрипунов. Духовенство и зоозащитники конфликтуют из-за ликвидации приюта для животных в Казанском монастыре в селе Колюпаново Тульской области. Некоторых собак нашли мертвыми, что послужило поводом для уголовного дела. Судьба же большинства питомцев неизвестна. Корреспондент РИА Новости попытался разобраться в нашумевшей детективной истории.

Волонтеры ищут, зная каждого пса "в лицо"

Уже 60 дней подряд жительница Алексина Анна Максимова объезжает деревни района. И каждый раз надеется на чудо.
"Сначала мы искали собак в окрестностях монастыря. А после того, как нашли трех животных вообще в другой стороне — в 15 километрах от обители, — начали ездить, что называется, на дурака. Прочесывали поля, села, фермы, расклеивали объявления на дверях магазинов, автобусных остановках, раздавали номера наших телефонов, чтоб звонили, если вдруг заметят незнакомую собачку. Позавчера вот чудом, по наводке местных жителей, обнаружили еще одну — в деревне Сурнево", — рассказывает зоозащитница корреспонденту РИА Новости.
"В апреле, когда еще снег не сошел, в деревне Пластово у фермера кто-то угнал 12 баранов. Выяснилось, что это была наша собака. Она лежала в лесу вся в крови", — продолжает волонтер.
Каждого пса она знает не только по имени, но и по окрасу, с точным расположением пятен. Анна четыре года еженедельно приезжала в монастырь ухаживать за животными и прекрасно изучила их повадки.
"И они меня хорошо запомнили. Те, которых сейчас находим, — в ужасном состоянии, порой не узнать. Приходится тщательно осматривать каждую, чтобы понять: наша или нет", — объясняет Анна.
© предоставлено сообществом "Спасем собак из монастыря Колюпаново"Собаки в Казанском монастыре в Колюпаново
Собаки в Казанском монастыре в Колюпаново
© предоставлено сообществом "Спасем собак из монастыря Колюпаново"
Собаки в Казанском монастыре в Колюпаново
За полтора месяца она разыскала 26 животных. А вот что с еще тридцатью — никто пока не знает. Их ищут каждый день.

Когда стали подбрасывать щенков и котят

Многочисленные паломники на собак не обращали внимания. А о существовавшем тут питомнике знали единицы.
В Казанский монастырь едут из разных мест — поклониться мощам жившей здесь блаженной Евфросинии Алексинской и набрать воды в источнике, считающемся целебным.
В середине 90-х годов на месте погребения святой основали женский монастырь. Уже тогда его настоятельнице игумении Евфросинии подарили двух собак.
"А еще одна — алабай — досталась мне. Я потом для этих трех собачек вольер сделал. Но в какой-то момент матушка сказала, чтобы я оставил это дело, и я больше собаками не занимался", — рассказывает РИА Новости служитель монастырского храма иерей Андрей Демин.
С годами четвероногих становилось все больше — игуменья была не против. Жители близлежащего Алексина и окрестных деревень, прознав об этом, стали подбрасывать щенков и котят.
Когда монахини в силу возраста уже не могли присматривать за питомцами, те стали свободно сновать по территории монастыря, что раздражало некоторых паломников. И в епархию посыпались жалобы.
© РИА Новости / Антон СкрипуновКазанский монастырь в Колюпаново
Казанский монастырь в Колюпаново
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Казанский монастырь в Колюпаново
"Они уже и в храм повадились забегать, приходилось выгонять. Некоторые паломники делали замечания: мол, что это за батюшка, который бьет собак. Ну а как мне их еще за дверь выставить?" — сетует отец Андрей.
В итоге, по словам священника, монастырю пришлось нанимать людей — чтобы кормили животных и убирали вольеры. Волонтеры, утверждает иерей, "приезжали редко и требовали деньги за привезенный корм".

"Никто не хотел помогать"

Грызня между монастырем и волонтерами началась в начале марта. Андрей Демин говорит — как раз из-за денег за собачью еду.
"В этом году с финансами стало тяжело — коронавирус, люди перестали ездить. Я обращался за помощью, писал депутатам (отец Андрей затруднился уточнить, к депутатам какого уровня обращался. — Прим. ред.), но никому не было дела до животных — куда бы я ни стучался, никто помогать не хотел", — поясняет священник.
По сути, питомник в монастыре был подпольным. Его никак не оформляли. Не соблюдались, по словам отца Андрея, и законодательные нормативы относительно содержания животных — вольеры примыкали к жилому корпусу вплотную вместо предписываемой дистанции в 200 метров.
"Одна из трудниц показала нормы санпина и сказала: батюшка, нас ведь могут закрыть", — делится иерей подробностями.
В конце концов монастырь, по его словам, решил пристроить собак на стороне. Восемнадцать питомцев вывезли на ближайшую ферму.
Иерей Андрей Демин
Иерей Андрей Демин
Иерей Андрей Демин
Еще одиннадцать, утверждает он, забрали волонтеры. Десятерых просто выпустили за ограду монастыря. "А что еще оставалось делать в такой ситуации?" — разводит руками священник.
Два пса пропали. Именно этот случай стал катализатором конфликта.

"Выгнали нас"

У зоозащитников своя версия. По словам Анны Максимовой, все началось с того, что в начале марта одна из трудниц обители дала ей понять: собак здесь не будет.
Анна попросила монастырь дать время, чтобы вывезти животных, которых, по ее словам, не кормили. Еду доставляли волонтеры, покупая на свои средства, — и денег у монастыря на это не просили.
"А 12 марта отец Андрей сказал мне, что наша помощь не требуется. Дескать, у монастыря есть продукты. На следующий день я снова приехала и увидела, что крайний вольер у входа пуст. Спросила, где собаки. Мне ответили, что четырех пристроили", — рассказывает Анна.
Спустя пару дней этих животных нашли в 20 километрах от монастыря. Они слонялись по улицам одной из деревень.
После этого волонтеры попытались разрешить проблему вместе с монастырем и епархией.
"У нас с отцом Андреем была договоренность, что он даст время до Пасхи (19 апреля), чтобы пристроить питомцев. Он пообещал не трогать их", — отмечает житель Алексина Сергей Терехин.

Сколько собак жили и сколько выжили

Но в ночь на 16 марта все собаки пропали из монастыря. Как это произошло — большая загадка. У каждой из сторон свои объяснения.
По словам представителей епархии, монастырь решил вопрос своими силами и "нашел подрядчика", пристроившего животных. Куда именно — неизвестно.
"Там было намного меньше собак (чем считают волонтеры. — Прим. ред.). Нам сообщают о тех мерах, которые принимаются, а это (кто конкретно и куда вывез. — Прим. ред.) — дело монастыря, мы не можем вникать в мелочи", — говорит секретарь Белевской епархии протоиерей Геннадий Степанов.
Всего в монастыре, по его словам, было 43 питомца. Эти данные получили от ветеринаров, приезжавших делать прививки.
Зоозащитники же уверены, что животных было больше 60. Во-первых, врачи могли осмотреть далеко не всех — "их отловить порой трудно". Во-вторых, за несколько дней до пропажи Анна Максимова осматривала каждый вольер.
"Из монастыря вывезли 60 собак сразу. И 14 марта, когда приезжала представитель питомника с волонтером, все были на месте", — говорит она.
Отсюда возникли опасения, что их попросту могли усыпить. Хотя через несколько дней вернулись шесть питомцев.
© РИА НовостиБудки для собак в Казанском монастыре в Колюпаново
Будки для собак в Казанском монастыре в Колюпаново
© РИА Новости
Будки для собак в Казанском монастыре в Колюпаново
Через две недели в деревне Пластово, в 35 километрах от Колюпаново, в груде строительного мусора обнаружили три собачьих трупа. Волонтеры говорят, что животных застрелили. Еще через пару дней нашли мертвыми еще троих.
Судьба порядка 30 животных остается неизвестной. Правоохранители завели в начале мая уголовное дело по статье 245 УК Рссии ("Жестокое обращение с животными").

Собаки как повод

Параллельно с убийством собак расследуется еще одно дело. Едва о ситуации с монастырским приютом стало известно в соцсетях, как на телефон отца Андрея посыпались сообщения с угрозами.
Алексинские волонтеры заявляют, что непричастны к этому. "К сожалению, нападок таких людей, зооэкстремистов, не избежать", — говорит Сергей Терехин.
Тем временем градус взаимной ненависти с каждым новым сообщением о судьбе монастырских питомцев лишь усиливается. Одни обвиняют монастырь в жестоком обращении с животными. Другие подозревают волонтеров в стремлении "нажиться на хайпе".
Конфликт вышел далеко за пределы провинциального города. Например, ряд известных деятелей культуры подписали петицию на имя патриарха Кирилла с просьбой разобраться. В Московской патриархии заверили РИА Новости, что ситуация взята "на карандаш".
Однако на фоне всей этой истории подбрасывать щенков в монастырь не перестали. В конце марта к воротам обители подъехала машина, из которой на землю выставили коробку. А внутри — четверо щенят. К счастью, для них довольно быстро нашли хозяев.
В епархии согласны, что в обители могли бы поступить с приютом по-другому и избежать конфликта.
Волонтеры, в свою очередь, говорят, что изначально можно было решить проблему "по-человечески", без "взаимных оскорблений и хамства".
Но обе стороны признают: вся эта нашумевшая история — не только о собаках, но и о людях. Ведь о десятках животных и до конфликта мало заботились. Сейчас 26 монастырских питомцев — в приютах на передержке, ждут любящих и заботливых хозяев.
Ерошка, фото апрель 2020 года
24 марта, 11:30Религия и мировоззрение
В РПЦ сожалеют о ликвидации под Тулой монастырского приюта животных
2102291
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Религия и мировоззрениедомашние животныебездомные животныеАлексинский районАлексинТульская областьЖивотныеАндрей ДеминАналитика - Религия и мировоззрениеОбщество
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