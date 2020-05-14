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Культура
2020-05-14T00:00
https://ria.ru/20200514/1571402043.html
Что смотреть онлайн 14 мая. Расписание трансляций
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РИА Новости

Что смотреть онлайн 14 мая. Расписание трансляций

00:00 14.05.2020
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© Фото : Кирилл ИосипенкоЕвгений Миронов и Чулпан Хаматова в сцене из спектакля "Фрекен Жюли" в Театре Наций
Евгений Миронов и Чулпан Хаматова в сцене из спектакля Фрекен Жюли в Театре Наций
© Фото : Кирилл Иосипенко
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. КонкурсЕвровидение”, “Изотов” Андрея Могучего в Александринском театре, “Фрекен Жюли” в Театре Наций с Чулпан Хаматовой и Евгением Мироновым — и это только разминка перед выходными, которые обещают быть еще более насыщенными на события. Лучшие российские и мировые культурные развлечения в Сети — в подборке РИА Новости.

Утро

С 2:30 (14 мая) до 1:30 (15 мая) на площадке Play, транслирующей спектакли Метрополитен-оперы, открывается доступ к телеверсии "Ариадны на Наксосе". В постановке Бодо Игеша по произведению Рихарда Штрауса партии исполняют: великая Джесси Норман, Джеймс Кинг и Кэтлин Бэттл и другие.
В 11:00 Владимирский областной театр кукол покажет сказку "Терем-теремок. Сладкая история".
В 11:00 ГМИИ имени Пушкина ждет маленьких любителей искусства на виртуальную прогулку и мастер-класс "Праздник в Венеции".
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Онлайн-премьера видеоработы Дмитрия Крымова пройдет в ГМИИ 16 мая
В 12:00 проект “Большие гастроли” приглашает на другую версию “Теремка” в Бурятском республиканском театре кукол "Ульгэр". Прямое включение из театра, артисты играют для онлайн-аудитории. В спектакле появляются новые "злодеи", а Медведь, наоборот, встает на сторону добра.

День

В 13:30 на сайте музея современного искусства “Гараж” открывается цикл мастер-классов с глухим перформером Андреем Драгуновым "Разминка как искусство". Необходима предварительная регистрация.
В 14:00 можно подключиться к концерту “Весенний каприз. Часть II” в Королевской опере в Стокгольме.
Работа из серии За стеной Антона Кузнцова
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В 14:00 Русский музей устраивает показ лекции "Искусство после Войны: художественный процесс в 1945 – 1950-е годы".
В 16:00 Театр Сац начинает трансляцию балета Кирилла Симонова по пьесе Михаила Лермонтова "Маскарад". В спектакле, премьера которого состоялась в 2017 году, звучат произведения Арама Хачатуряна.
В 16:00 Электротеатр Станиславский планирует показ фильмов “Сфера” и “Жанр” режиссера Клима Козинского, созданных из архивных материалов Бориса Юхананова. Первая лента посвящена зарождению проекта "Сад", вторая — репетициям игры "Жанр" во время августовского путча 1991 года.
В 17:00 Яндекс Эфир показывает четвертую серию телеантологии “Весь Жванецкий” — избранные миниатюры знаменитого сатирика.
В 17:00 благотворительный фонд “Дом с маяком” проведет прямую трансляцию литературного вечера Алены Долецкой, ведущая Галина Юзефович.
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкАлена Долецкая
Главный редактор журнала Interview Алена Долецкая
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Алена Долецкая
В 17:00 Пермский Театр-Театр начнет показ спектакля с элементами ток-шоу “Девушки Битлз” по пьесе Сергея Волынца. Режиссер — Сергей Красноперец.
В 17:30 Гамбургский балет представляет документальный фильм "Нижинский и Ноймайер. Родственная душа в танце". Режиссер — Аннет Фон Вангенхайм.
В 18:00 Третьяковская галерея приглашает присоединиться к дискуссии “Советская ностальгия”.

Вечер

В 19:00 в онлайн-кинотеатре Okko планируется показ спектакля Театра Наций "Фрекен Жюли" с участием Чулпан Хаматовой, Евгения Миронова и Юлии Пересильд. Постановка руководителя немецкого театра "Шаубюне" Томаса Остермайера.
В 19:00 в Александринском театре стартует трансляция постановки Андрея Могучего "Изотов" по пьесе Михаила Дурненкова "Заповедник". Главный герой в исполнении заслуженного артиста России Виталия Коваленко — модный писатель, который борется с депрессией. Спектакль удостоен Национальной театральной премии "Золотая Маска".
В 19:00 ТЮЗ Брянцева предлагает подключиться к трансляции постановки "Ленька Пантелеев.Мюзикл". Действие спектакля, который в 2013 году номинировался на “Золотую маску”, происходит в Петрограде в 1922 году, в разгар НЭПа. Режиссеры — Максим Диденко и Николай Дрейден.
© Фото : АНО "Фестиваль "Золотая Маска"Спектакль "Ленька Пантелеев. Мюзикл"
Спектакль Ленька Пантелеев. Мюзикл
© Фото : АНО "Фестиваль "Золотая Маска"
Спектакль "Ленька Пантелеев. Мюзикл"
В 19:00 в санкт-петербургском театре “Мастерская” начинается моноспектакль "Записки юного врача" по ранним рассказам Михаила Булгакова. Режиссер — Григорий Козлов, на сцене — Максим Блинов.
В 19:00 в музыкальном театре “Зазеркалье” стартует трансляция “Богемы”. Этот спектакль, поставленный режиссером Александром Петровым и дирижером Павлом Бубельниковым, — лауреат премии "Золотая Маска" и Высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит".
В 19:00 планируется онлайн-концерт Noize MC. Музыкант пообщается со зрителями, исполнит известные и новые произведения. Ведущий – Александр Анатольевич.
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкРэпер Noize MC
Рэпер Noize MC
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Рэпер Noize MC
В 19:00 в прямом эфире начнется онлайн-концерт петербургской команды Invertor. Тяжелый ню-метал для тех, чтобы излечиться от депрессии или отомстить соседям, сделав звук на максимум.
В 19:00 берлинский Дойчес театр представляет постановку "Чума" по одноименному роману Альбера Камю. Режиссеры зум-спектакля, созданного в условиях карантина, — Андрас Домотер и Энико Деес.
В 20:00 в МДТ — Театре Европы показывают две первые серии фильма Анатолия Смелянского "Автор театра. Лев Додин".
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРежиссер Лев Додин
Режиссер Лев Додин
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Режиссер Лев Додин
В 21:00 Бахрушинский музей покажет запись мастер-класса британского театрального фотографа Саймона Аннанда.
В 21:00 можно подключиться к трансляции постановки “Золото Рейна” в Венской опере. Дирижер Аксель Кобер, режиссер — Свен-Эрик Бехтольф.
В 21:00 Королевский национальный театр Лондона начинает показ постановки Биджана Шейбани "Хроники барбершопа".
В 21.30 в Комеди Франсез планируется показ балета “Ручей”. Музыка Лео Делиба и Людвига Минкуса, хореограф-постановщик — Жан-Гийом Барт.
В 21:30 Фестиваль музыки Малера, который готовил нидерландский королевский оркестр Концертгебау, приглашает на концерт “Густав Малер. Симфония №7”. Дирижер — Пьер Булез.
В 22:00 стартует онлайн-трансляция второй части европейского песенного конкурса "Евровидение".
Кадр из онлайн-спектакля Владислава Наставшева Черновик
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200000
КультураМетрополитен-операКоронавирус в РоссииНовости культурыАлександринский театрАлена ДолецкаяСамоизоляцияЛев ДодинАндрей МогучийАнатолий СмелянскийГаражТеатр нацийЕвровидениеРусский музейТретьяковская галерея
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