Что смотреть онлайн 14 мая. Расписание трансляций

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Конкурс “Евровидение”, “Изотов” Андрея Могучего в Александринском театре, “Фрекен Жюли” в Театре Наций с Чулпан Хаматовой и Евгением Мироновым — и это только разминка перед выходными, которые обещают быть еще более насыщенными на события. Лучшие российские и мировые культурные развлечения в Сети — в подборке РИА Новости.