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Культура
2020-05-14T09:45
https://ria.ru/20200514/1571399593.html
Шарлиз Терон и Том Харди рассказали о вражде на съемках "Безумного Макса"
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РИА Новости

Шарлиз Терон и Том Харди рассказали о вражде на съемках "Безумного Макса"

03:52 14.05.2020 (обновлено: 09:45 14.05.2020)
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© Warner Bros. Pictures Co. (2015)Кадр из фильма "Безумный Макс: Дорога ярости"
Кадр из фильма Безумный Макс: Дорога ярости
© Warner Bros. Pictures Co. (2015)
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Актеры Шарлиз Терон и Том Харди в беседе с журналистом из издания The New York Times рассказали о напряженных отношениях во время работы над боевиком Джорджа Миллера "Безумный Макс: Дорога ярости" (2015 год).

"Оглядываясь назад, я понимаю, что мне тогда не хватило сочувствия, чтобы по-настоящему понять, что он чувствовал, когда занял место Мела Гибсона (актер играл в одноименной трилогии в период с 1979 по 1985 год. — Прим. ред.), — прокомментировала Терон. — Это же страшно! Думаю, что из-за моего собственного страха мы возводили стены вместо того, чтобы говорить друг другу: "Это страшно для тебя и для меня. Давай будем добрее". Но мы действовали как наши персонажи: пытались выжить.

Исполнитель главной роли Харди согласился со словами партнерши по фильму.

"В какой-то степени я попробовал прыгнуть выше своей головы. К тому же то давление, которое оказывали на нас, иногда казалось невыносимым, — признался актер. — Не спорю, что, возможно, ей было бы проще работать с более опытным партнером. Но такое невозможно изобразить. Хочется верить, что теперь, когда я стал старше и уродливее, я устроил бы Шарлиз".

Остальные актеры, снявшиеся в "Безумном Максе", тоже подтвердили: Тому Харди и Шарлиз Терон было непросто сниматься вместе. Так, Роузи Хантингтон-Уайтли (Анкхарат) рассказала, что они не могли поладить из-за "совершенно разных подходов к работе". По словам Зои Кравиц (Тост), инициатором конфликтов часто был Том, который мог сорваться даже на режиссера.
Кадр из фильма Безумный Макс: Дорога ярости
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КультураЗои КравицКино и сериалыНовости культурыТом Харди (Эдвард Харди)Шарлиз Терон
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