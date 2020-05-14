Шарлиз Терон и Том Харди рассказали о вражде на съемках "Безумного Макса"

"Оглядываясь назад, я понимаю, что мне тогда не хватило сочувствия, чтобы по-настоящему понять, что он чувствовал, когда занял место Мела Гибсона (актер играл в одноименной трилогии в период с 1979 по 1985 год. — Прим. ред.), — прокомментировала Терон. — Это же страшно! Думаю, что из-за моего собственного страха мы возводили стены вместо того, чтобы говорить друг другу: "Это страшно для тебя и для меня. Давай будем добрее". Но мы действовали как наши персонажи: пытались выжить.