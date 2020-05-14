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2020-05-14T08:06
https://ria.ru/20200514/1571398531.html
"Лучшее — детям". Как "миллионерша" оказалась в доме престарелых
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РИА Новости

"Лучшее — детям". Как "миллионерша" оказалась в доме престарелых

08:00 14.05.2020 (обновлено: 08:06 14.05.2020)
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© Фото : из личного архива Галины Николаевны КаштановойГалина Николаевна со своими наградами
Галина Николаевна со своими наградами
© Фото : из личного архива Галины Николаевны Каштановой
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости, Мария Марикян. Еще несколько лет назад у Галины Николаевны Каштановой была своя однушка в центре Тамбова с хорошим ремонтом. Но в один момент жизнь пенсионерки перевернулась: она продала квартиру, а деньги отдала детям-сиротам. Теперь Галина Николаевна ютится в маленькой комнате в доме престарелых. О непростой судьбе — в материале РИА Новости.

Тамбов — Туркменистан и обратно

Галине Каштановой 72 года. В тамбовском доме-интернате она живет с 2013 года. Сейчас из-за коронавируса там объявили карантин и практически все мероприятия в стенах приюта отменили. "А вот времени теперь у нас — вагон!" — Галина Николаевна сразу соглашается на разговор.
"Родилась в Тамбове, там же выросла, а потом вышла замуж и родила сына", — кратко представляется Каштанова.
Однако семейная жизнь не сложилась: в двадцать пять с маленьким ребенком на руках она решила переехать в Туркменистан. "Почему туда? Двоюродная сестра отца давно нас в гости звала. Вот я и собралась. Мне там очень понравилось, захотелось остаться. В Тамбове же ничего не держало. Да и жили мы тогда без особых удобств в стареньком домике, доставшемся моему папе от родителей".
На первое время молодая мать обосновалась с ребенком в общежитии. "А потом получили двухкомнатную квартиру. Очень быстро, буквально через три месяца после приезда, представляете? Мы жили в Нефтезаводске, сейчас он называется Сейди. В те годы город считался перспективным, там строили нефтеперерабатывающий завод", — вспоминает она.
Людмила Георгиевна
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Работала бухгалтером в колонии общего режима, высшее образование получила параллельно. Встретила мужчину, жили гражданским браком. Но наступили тяжелые 90-е, и семья перебралась в Тамбов. Хорошую двушку в Нефтезаводске продали за копейки. "Кантовались в общежитии. Муж устроился в промышленный цех, я — бухгалтером. Правда, ненадолго: меня сократили, так что пришлось освоить новую профессию — лифтера".
Свой угол у Каштановой появился случайно: помогла подруга матери. "Когда в город вернулись, я узнала, что тете Фаине нездоровится. Стала ее навещать, ухаживала, помогала, в общем. У нее был только сын, но о матери он совсем забыл. И тетя Фаина решила переписать квартиру на меня. Конечно же, я спросила ее о сыне: что с ним будет? "Все бы я ему простила. Но в этой квартире ему никогда не жить", — отрезала она. У них в семье своих проблем хватало, я не хочу вдаваться в детали. Переубеждать ее было бесполезно. Тети Фаины не стало в 1994-м. Так наша семья поселилась в однушке в центре Тамбова".

Переезд в дом престарелых

Сын вырос, женился, у Галины Николаевны родился внук. "Вот только жена попалась непутевая: матерью оказалась очень плохой. Да еще и оба злоупотребляли алкоголем". А в 2003-м сын Каштановой умер от двусторонней пневмонии. Восьмилетнего Игоря (имя изменено) родная мать отдала в детский дом. "Ох, сколько горя сразу обрушилось на меня. Я ведь тогда еще не оправилась от смерти супруга — его не стало в 2002-м", — на Галину Николаевну накатывают слезы.
© Фото : из личного архива Галины Николаевны КаштановойГалина Николаевна Каштанова
Галина Николаевна Каштанова
© Фото : из личного архива Галины Николаевны Каштановой
Галина Николаевна Каштанова
Но руки она не опустила, нужно было вытаскивать внука из детдома. "Из-за стресса я нажила ишемию головного мозга. Поэтому мне не хотели отдавать Игорька. Отпустили с условием, что он будет ходить в школу-интернат. Пробыл он со мной недолго: в 2005-м у меня случился гипертонический криз, ребенка забрали".
Вернуть внука удалось только через два года. "Опекунство мне уже не светило. Но я добилась, чтобы его определили в кадетский корпус. Игорь мог приезжать ко мне на выходные, праздники, во время каникул. Видеть его так часто, когда он жил в приюте, возможности не было". В этом году Игорю исполнится двадцать пять: он сейчас в Москве, работает, создал семью.
"После кадетского корпуса поступил в морской технический университет. Но учебу, к сожалению, бросил. Математика не шла", — уточняет Галина Николаевна. Она по сей день винит себя в том, что когда-то не сумела помочь внуку с уроками: "В 2012-м было много обострений. Игорь перешел на пятый курс. Я перестала заниматься математикой с ним. Только сяду за учебники — голова кругом. Могла упасть в обморок прямо на улице. Уже тогда стала понимать, что у Игоря своя дорога. Да и не хотела, чтоб он сидел и караулил меня. Поэтому в 2013-м переехала в интернат".
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"Потратьте с умом"

А через полгода Галина Николаевна продала квартиру за полтора миллиона рублей. Миллион передала в тамбовский дом ребенка. Остальное — внуку. "Ну и немножко себе на лекарства да фрукты".

"Игорь был не против. Сказал, что я могу распоряжаться своими деньгами как считаю нужным, — объясняет Каштанова. — В дом ребенка с деньгами я пришла в 2014-м. Поставила перед руководством условие: потратить с умом. У нас в регионе несколько детских приютов. Почему именно туда? Все просто: он рядом с моей уже бывшей квартирой. Сердце каждый раз сжималось, когда мимо проходила. Кроме того, повлияла и судьба родного внука, побывавшего в казенных стенах. Это неправильно, дети должны расти в семьях!"

Для тамбовского дома ребенка Галина Николаевна стала самым щедрым меценатом. Такой помощи от частных лиц за вековую историю учреждения еще не было. На деньги Каштановой купили машину, хорошую мебель, гипоаллергенные ковры.
Но благородный порыв оценили не все. Многие постояльцы дома престарелых осудили ее. "Поначалу звали "миллионершей". И имени будто у меня не было", — с обидой говорит Галина Николаевна.
Она теперь — один из самых желанных гостей в доме ребенка. Всех детей называет "внучатами" и старается часто навещать. По словам пенсионерки, с ее легкой руки в детдом зачастили усыновители. А саму Галину Николаевну засыпали благодарностями. Наградили медалью "Спешите делать добро", учрежденной уполномоченным по правам человека, а также присудили региональную премию "Общественное признание — 2017".
© Фото : из личного архива Галины Николаевны КаштановойГалина Николаевна на вручении медали ''Спешите делать добро''
Галина Николаевна на вручении медали ''Спешите делать добро''
© Фото : из личного архива Галины Николаевны Каштановой
Галина Николаевна на вручении медали ''Спешите делать добро''
Каштанова живет в отдельной комнате с туалетом и душем. Она не скрывает: скучает по своей уютной однушке. Да и к интернату привыкает до сих пор. "Думала, иду к людям. А здесь не все доброжелательные — не каждый ведь оказался тут по своей воле. Честно говоря, не хватает общения. Не пустых разговоров, а именно дружеских отношений". Но тревожит ее не только это: из пенсии и выплат по инвалидности все больше удерживают за проживание в интернате. А сбережения тают. Уже скоро, по ее подсчетам, все, что останется, — 2400 рублей в месяц на руки. Этого не хватит на лекарства, которые она обычно покупает сама.
"Да, хотелось бы снова жить отдельно, — признается Галина Николаевна. — Но, поймите, я выросла в советское время, где один из главных лозунгов гласил: "Все лучшее — детям!" Этим она руководствуется по сей день и уверяет, что ни о чем не жалеет.
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ПенсионерыКвартирапожилыеТамбовденьгиОбщество
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