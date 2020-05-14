"Они сами это признали": перед кем блок НАТО оказался бессилен

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Восемь государств, до семи с половиной миллионов солдат и офицеров, десятки тысяч танков и самолетов, сотни боевых кораблей — ровно 65 лет назад, 14 мая 1955-го, объявили о создании Организации Варшавского договора. Этот военный союз на протяжении 36 лет оставался единственной силой на планете, способной противостоять Североатлантическому альянсу, и не позволил США и их союзникам безраздельно хозяйничать в Европе. Самые интересные и малоизвестные факты о социалистическом противовесе НАТО — в материале РИА Новости.
Безъядерная стратегия
ОВД отличалась от НАТО тем, что вооруженные силы СССР, Польши, Болгарии, Чехословакии, Румынии, Венгрии, ГДР и Албании (до 1968-го) действовали как единый хорошо смазанный механизм. Этого добились регулярными совместными учениями.
Так, в оперативно-стратегических маневрах "Запад-81", проходивших с 4 по 12 сентября 1981-го, приняли участие более 100 тысяч человек. Задача — прорвать вражескую оборону без использования ядерного оружия. Главную роль отвели танкам, которым в случае начала третьей мировой предстояло двинуться через Северогерманскую низменность и Фульдский коридор в Западную Европу. С тыла поддерживала артиллерия.
"Мы массово отрабатывали тактику "огневого зонта", — рассказывает РИА Новости полковник в отставке Алексей Поляков, командовавший тогда танковым взводом. — Техника наступала под прикрытием рвавшихся в воздухе снарядов, уничтожавших танкоопасную пехоту и легкобронированные цели. Грохотало так, что даже в шлемофонах было слышно! На некоторых участках огонь вели до 300 орудий на километр фронта. Танки шли лишь в 200 метрах за сплошной стеной разрывов. Сил было достаточно, чтобы размолоть в труху любой укрепрайон НАТО. Мы были готовы идти хоть до Ла-Манша".
© РИА Новости / Семеляк / Перейти в фотобанкОбщевойсковые учения "Братство по оружию" Советского Союза и стран Варшавского договора, ГДР
Общевойсковые учения "Братство по оружию" Советского Союза и стран Варшавского договора, ГДР
На учениях "Запад-81" испытали командную систему боевого управления стратегического звена (КСБУ), послужившую основой для современных разработок. В результате мобильность подразделений повысилась, войска быстрее реагировали на изменение оперативной обстановки. Тогда же начали широко использовать высокоточное оружие и армейскую авиацию. Кульминацией стало десантирование 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в полном составе на полигон под Минском. Это потребовало скоординированных действий нескольких десятков бортов военно-транспортной авиации.
Маневры поразили западных аналитиков. По их подсчетам, если бы группировке НАТО реально пришлось бы обороняться против задействованных в учениях сил, без применения тактического ядерного оружия она бы продержалась не более четырех суток.
Слежка за НАТО
В 1977-м страны — участницы ОВД подписали соглашение о создании СОУД — системы объединенного учета данных о противнике. В строй ее ввели в 1979-м. Теперь средства радиоэлектронной и космической разведки СССР, Болгарии, Венгрии, Польши, Чехословакии, ГДР, а также Вьетнама, Монголии и Кубы работали вместе. У соцлагеря были "уши" практически во всех уголках земного шара.
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Система в автоматическом режиме мониторила радиоэфир вероятного противника и передавала перехваченные сообщения в два компьютерных центра — в Москве и ГДР. Там информацию анализировали на ключевые слова, которые могли представлять интерес для спецслужб. СОУД собрала внушительную базу данных о ключевых персонах того времени: политиках, военачальниках, крупных бизнесменах. Доступ к ней имели немногие — лишь высшие чины разведок социалистических стран.
В НАТО о СОУД узнали лишь благодаря показаниям полковника Первого главного управления КГБ СССР Олега Гордиевского, завербованного британскими спецслужбами в конце 70-х. О подобных технологиях на Западе даже не подозревали. В 1989-м — после объединения ГДР и ФРГ — компьютерный центр в Восточной Германии достался НАТО, и СОУД лишилась половины мощностей. О нынешнем статусе этой системы информации в открытом доступе нет.
Бункер для штаба
Основной вклад в военную мощь ОВД внес СССР. Руководящие посты в организации занимали, как правило, представители Советского Союза, официальный язык общения — русский. Штаб-квартира, разумеется, в Москве. Тем не менее в начале 70-х рассматривали возможность ее переноса ближе к потенциальному театру военных действий.
В октябре 1972-го западные СМИ сообщили, что СССР приступил к строительству укрепленного подземного центра с системой коммуникаций неподалеку от Львова. В черте города и области соорудили бетонные бункеры, способные выдержать прямое попадание ядерной боеголовки. Там собирались разместить органы управления войсками ОВД.
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Западные обозреватели писали, что командование ОВД хочет сократить наземные проводные коммуникации, чтобы быстрее реагировать на экстренные ситуации и эффективнее управлять войсками в Центральной Европе.
В итоге от этих планов отказались, однако встречи высшего командного состава во Львове все же проводились.
Танки в Праге
Единственная совместная боевая операция стран ОВД — вторжение в Чехословакию в августе-сентябре 1968-го и подавление антисоциалистических выступлений. Для этого задействовали около 400 тысяч военных, более шести тысяч танков, БТР и БМП.
Операция называлась "Дунай". СССР ввел в страну 18 мотострелковых, танковых и воздушно-десантных дивизий, 22 авиационных и вертолетных полка, Польша — пять пехотных дивизий, ГДР — мотострелковое и танковое соединения. Венгрия ограничилась одной пехотной дивизией, а Болгария — двумя полками.
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкСоветский танк на одной из улиц Праги в августе 1968 года
Советский танк на одной из улиц Праги в августе 1968 года
"В те дни нам пришлось близко взаимодействовать с союзниками по блоку, — вспоминает командир советской мотострелковой роты майор в отставке Павел Шкунов. — Особых проблем в общении не было, так как большинство офицеров армий стран-союзниц сносно владели русским. Но уже тогда наметился раскол. Мне довелось поговорить с польским капитаном. Он, аккуратно подбирая слова, сказал, что не все его боевые товарищи одобряют ввод танков в Прагу, хотя и выполняют приказы. Рядовые солдаты от политики были далеки — болтали, обменивались сувенирами".
До 1968-го в Чехословакии не было советских войск — единственной в ОВД. После подавления Пражской весны СССР разместил здесь крупный армейский контингент — до 130 тысяч солдат и офицеров. Договор об этом стал одним из главных военно-политических итогов операции "Дунай".
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