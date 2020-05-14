"Они сами это признали": перед кем блок НАТО оказался бессилен

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Восемь государств, до семи с половиной миллионов солдат и офицеров, десятки тысяч танков и самолетов, сотни боевых кораблей — ровно 65 лет назад, 14 мая 1955-го, объявили о создании Организации Варшавского договора. Этот военный союз на протяжении 36 лет оставался единственной силой на планете, способной противостоять Североатлантическому альянсу, и не позволил США и их союзникам безраздельно хозяйничать в Европе. Самые интересные и малоизвестные факты о социалистическом противовесе НАТО — в материале РИА Новости.

Безъядерная стратегия

ОВД отличалась от НАТО тем, что вооруженные силы СССР, Польши, Болгарии, Чехословакии, Румынии, Венгрии, ГДР и Албании (до 1968-го) действовали как единый хорошо смазанный механизм. Этого добились регулярными совместными учениями.

Так, в оперативно-стратегических маневрах "Запад-81", проходивших с 4 по 12 сентября 1981-го, приняли участие более 100 тысяч человек. Задача — прорвать вражескую оборону без использования ядерного оружия. Главную роль отвели танкам, которым в случае начала третьей мировой предстояло двинуться через Северогерманскую низменность и Фульдский коридор в Западную Европу. С тыла поддерживала артиллерия.

"Мы массово отрабатывали тактику "огневого зонта", — рассказывает РИА Новости полковник в отставке Алексей Поляков, командовавший тогда танковым взводом. — Техника наступала под прикрытием рвавшихся в воздухе снарядов, уничтожавших танкоопасную пехоту и легкобронированные цели. Грохотало так, что даже в шлемофонах было слышно! На некоторых участках огонь вели до 300 орудий на километр фронта. Танки шли лишь в 200 метрах за сплошной стеной разрывов. Сил было достаточно, чтобы размолоть в труху любой укрепрайон НАТО. Мы были готовы идти хоть до Ла-Манша".

На учениях "Запад-81" испытали командную систему боевого управления стратегического звена (КСБУ), послужившую основой для современных разработок. В результате мобильность подразделений повысилась, войска быстрее реагировали на изменение оперативной обстановки. Тогда же начали широко использовать высокоточное оружие и армейскую авиацию. Кульминацией стало десантирование 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в полном составе на полигон под Минском. Это потребовало скоординированных действий нескольких десятков бортов военно-транспортной авиации.

Маневры поразили западных аналитиков. По их подсчетам, если бы группировке НАТО реально пришлось бы обороняться против задействованных в учениях сил, без применения тактического ядерного оружия она бы продержалась не более четырех суток.

Слежка за НАТО

В 1977-м страны — участницы ОВД подписали соглашение о создании СОУД — системы объединенного учета данных о противнике. В строй ее ввели в 1979-м. Теперь средства радиоэлектронной и космической разведки СССР, Болгарии, Венгрии, Польши, Чехословакии, ГДР, а также Вьетнама, Монголии и Кубы работали вместе. У соцлагеря были "уши" практически во всех уголках земного шара.

Система в автоматическом режиме мониторила радиоэфир вероятного противника и передавала перехваченные сообщения в два компьютерных центра — в Москве и ГДР. Там информацию анализировали на ключевые слова, которые могли представлять интерес для спецслужб. СОУД собрала внушительную базу данных о ключевых персонах того времени: политиках, военачальниках, крупных бизнесменах. Доступ к ней имели немногие — лишь высшие чины разведок социалистических стран.

В НАТО о СОУД узнали лишь благодаря показаниям полковника Первого главного управления КГБ СССР Олега Гордиевского, завербованного британскими спецслужбами в конце 70-х. О подобных технологиях на Западе даже не подозревали. В 1989-м — после объединения ГДР и ФРГ — компьютерный центр в Восточной Германии достался НАТО, и СОУД лишилась половины мощностей. О нынешнем статусе этой системы информации в открытом доступе нет.

Бункер для штаба

Основной вклад в военную мощь ОВД внес СССР. Руководящие посты в организации занимали, как правило, представители Советского Союза, официальный язык общения — русский. Штаб-квартира, разумеется, в Москве. Тем не менее в начале 70-х рассматривали возможность ее переноса ближе к потенциальному театру военных действий.

В октябре 1972-го западные СМИ сообщили, что СССР приступил к строительству укрепленного подземного центра с системой коммуникаций неподалеку от Львова. В черте города и области соорудили бетонные бункеры, способные выдержать прямое попадание ядерной боеголовки. Там собирались разместить органы управления войсками ОВД.

Западные обозреватели писали, что командование ОВД хочет сократить наземные проводные коммуникации, чтобы быстрее реагировать на экстренные ситуации и эффективнее управлять войсками в Центральной Европе.

В итоге от этих планов отказались, однако встречи высшего командного состава во Львове все же проводились.

Танки в Праге

Единственная совместная боевая операция стран ОВД — вторжение в Чехословакию в августе-сентябре 1968-го и подавление антисоциалистических выступлений. Для этого задействовали около 400 тысяч военных, более шести тысяч танков, БТР и БМП.

Операция называлась "Дунай". СССР ввел в страну 18 мотострелковых, танковых и воздушно-десантных дивизий, 22 авиационных и вертолетных полка, Польша — пять пехотных дивизий, ГДР — мотострелковое и танковое соединения. Венгрия ограничилась одной пехотной дивизией, а Болгария — двумя полками.

"В те дни нам пришлось близко взаимодействовать с союзниками по блоку, — вспоминает командир советской мотострелковой роты майор в отставке Павел Шкунов. — Особых проблем в общении не было, так как большинство офицеров армий стран-союзниц сносно владели русским. Но уже тогда наметился раскол. Мне довелось поговорить с польским капитаном. Он, аккуратно подбирая слова, сказал, что не все его боевые товарищи одобряют ввод танков в Прагу, хотя и выполняют приказы. Рядовые солдаты от политики были далеки — болтали, обменивались сувенирами".

До 1968-го в Чехословакии не было советских войск — единственной в ОВД. После подавления Пражской весны СССР разместил здесь крупный армейский контингент — до 130 тысяч солдат и офицеров. Договор об этом стал одним из главных военно-политических итогов операции "Дунай".