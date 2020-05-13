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Религия и мировоззрение
2020-05-14T10:09
https://ria.ru/20200513/1571403746.html
Депутаты Госдумы попросили правительство разрешить ходить в храмы
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0b/1571288331_0:291:3123:2048_1036x0_80_0_0_0c29b49b170a92bc039d938f9788a1f4.jpg
РИА Новости

Депутаты Госдумы попросили правительство разрешить ходить в храмы

21:33 13.05.2020 (обновлено: 10:09 14.05.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМужчина на Красной площади в Москве во время режима самоизоляции жителей
Мужчина на Красной площади в Москве во время режима самоизоляции жителей
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Группа депутатов Госдумы обратилась к и.о. главы кабмина РФ Андрею Белоусову и попросила разрешить верующим ходить в храмы, соблюдая санитарно-эпидемиологические нормы, сообщает пресс-служба комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.
"Депутаты обратились к правительству по вопросу открытия храмов для посещения прихожанами. В группу депутатов, обратившихся к исполняющему обязанности главы правительства Андрею Белоусову по поводу поддержки религиозных организаций и обеспечения возможности посещения храмов верующими, вошел председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов", - говорится в сообщении пресс-службы.
Гаврилов подчеркнул, что важной задачей является скорейшее открытие для верующих мест отправления культа с учетом соблюдения специальных мер безопасности для предотвращения распространения коронавируса.
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"Мы обратились к правительству с предложением как можно быстрее разработать и согласовать с централизованными религиозными организациями стандарты работы объектов религиозного назначения. Речь идет об обязательном использовании средств индивидуальной защиты, регулярном проведении санитарно-гигиенических мероприятий, соблюдении нормативов дистанцирования", - цитирует пресс-служба слова Гаврилова.
Парламентарий отметил, что Русская Православная Церковь, централизованные религиозные организации мусульман, иудеев, буддистов, являющиеся крупнейшими добровольческими организациями нашей страны, испытывают серьезные финансовые трудности в связи с падением доходов многих прихожан, остановкой работы хозяйствующих субъектов и значительным снижением вследствие этих причин объема пожертвований.
"Следует снизить до 15% страховые взносы в государственные внебюджетные фонды для сотрудников религиозных организаций и учрежденных ими социально ориентированных некоммерческих организаций, предоставить целевые субсидии или гранты на выплату заработной платы сотрудникам, а также на уплату коммунальных платежей на период в шесть месяцев, списать налоговые платежи по налогу на имущество за второй квартал 2020 года", - отметил Гаврилов.
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Госдума РФСергей ГавриловОбщество
Популярные комментарии
Вообще сюр какой то. Магазины работают только продуктовые, трусы не купить. Но церковные лавки надо открыть?
13 мая, 21:50
IKIvan K
1110003
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