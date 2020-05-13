Депутаты Госдумы попросили правительство разрешить ходить в храмы

"Мы обратились к правительству с предложением как можно быстрее разработать и согласовать с централизованными религиозными организациями стандарты работы объектов религиозного назначения. Речь идет об обязательном использовании средств индивидуальной защиты, регулярном проведении санитарно-гигиенических мероприятий, соблюдении нормативов дистанцирования", - цитирует пресс-служба слова Гаврилова.

"Следует снизить до 15% страховые взносы в государственные внебюджетные фонды для сотрудников религиозных организаций и учрежденных ими социально ориентированных некоммерческих организаций, предоставить целевые субсидии или гранты на выплату заработной платы сотрудникам, а также на уплату коммунальных платежей на период в шесть месяцев, списать налоговые платежи по налогу на имущество за второй квартал 2020 года", - отметил Гаврилов.