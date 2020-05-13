VR-проект МИА "Россия сегодня" победил в конкурсе Communicator Awards

"Слепые в большом городе" – один из первых наших проектов в виртуальной реальности. Мы многому научились с тех пор, многое успели узнать и в техническом смысле, и в смысле выстраивания сюжетов. Но эти первые эксперименты крайне важны, это бесценный опыт, который позволяет нам расти", – подчеркнула заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева.

История "Слепые в большом городе" разработана в партнерстве с Государственным музеем - культурным центром "Интеграция" им. Н.А. Островского. VR-технология в проекте сочетается с классическим репортажем. Три героя – молодые незрячие москвичи, сотрудники музея "Интеграция" – рассказывают о своем опыте, о том, как взаимодействуют с миром зрячих, с какими сложностями сталкиваются в быту. Проживая VR-историю, пользователь получает возможность на собственном опыте ощутить, как незрячие "видят", осознают пространство и предметы, ориентируются в городе, воспитывают детей, отдыхают.