VR-проект МИА "Россия сегодня" победил в конкурсе Communicator Awards

Премии Communicator Awards присуждаются международной Академией интерактивных и визуальных искусств (Academy of Interactive & Visual Arts — AIVA ). Она объединяет руководителей рекламных, маркетинговых и пиар-подразделений крупнейших мировых компаний, в том числе Conde Nast, Disney, Estee Lauder, Lockheed Martin, MTV Networks, Sotheby’s Institute of Art, Time, Inc, Victoria’s Secret, Wired, Yahoo! и др. Ежегодно на конкурс поступает более 6000 заявок. Премии Communicator Awards имеют две степени: "За непревзойденное мастерство" (Excellence) и "За выдающиеся качества" (Distinction). Лауреаты награждаются соответственно золотыми и серебряными статуэтками.