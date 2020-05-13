VR-проект МИА "Россия сегодня" победил в конкурсе Communicator Awards

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Проекты МИА "Россия сегодня" в виртуальной и дополненной реальности стали лауреатами международного конкурса в сфере маркетинга, рекламы, корпоративных коммуникаций и пиара Communicator Awards. Золотой награды в категории "Мобильные приложения. Социальная ответственность" удостоена VR-история "Слепые в большом городе", а AR-проект "Путешествие к центру черной дыры" получил "серебро" в номинации "Мобильные приложения/Лучшее применение дополненной реальности".
"Слепые в большом городе" – один из первых наших проектов в виртуальной реальности. Мы многому научились с тех пор, многое успели узнать и в техническом смысле, и в смысле выстраивания сюжетов. Но эти первые эксперименты крайне важны, это бесценный опыт, который позволяет нам расти", – подчеркнула заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева.
История "Слепые в большом городе" разработана в партнерстве с Государственным музеем - культурным центром "Интеграция" им. Н.А. Островского. VR-технология в проекте сочетается с классическим репортажем. Три героя – молодые незрячие москвичи, сотрудники музея "Интеграция" – рассказывают о своем опыте, о том, как взаимодействуют с миром зрячих, с какими сложностями сталкиваются в быту. Проживая VR-историю, пользователь получает возможность на собственном опыте ощутить, как незрячие "видят", осознают пространство и предметы, ориентируются в городе, воспитывают детей, отдыхают.
"Путешествие к центру черной дыры" — история в формате дополненной реальности о том, как образуются черные дыры, какими особенностями они могут обладать и что будет, если упасть за горизонт событий.
Премии Communicator Awards присуждаются международной Академией интерактивных и визуальных искусств (Academy of Interactive & Visual Arts — AIVA). Она объединяет руководителей рекламных, маркетинговых и пиар-подразделений крупнейших мировых компаний, в том числе Conde Nast, Disney, Estee Lauder, Lockheed Martin, MTV Networks, Sotheby’s Institute of Art, Time, Inc, Victoria’s Secret, Wired, Yahoo! и др. Ежегодно на конкурс поступает более 6000 заявок. Премии Communicator Awards имеют две степени: "За непревзойденное мастерство" (Excellence) и "За выдающиеся качества" (Distinction). Лауреаты награждаются соответственно золотыми и серебряными статуэтками.
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