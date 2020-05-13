Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-13T20:22
https://ria.ru/20200513/1571401475.html
VR-проект МИА "Россия сегодня" победил в конкурсе Communicator Awards
https://cdn21.img.ria.ru/images/155977/39/1559773971_0:312:3000:2000_1036x0_80_0_0_995f79fc12e73f3664251addbce05c6d.jpg
РИА Новости

VR-проект МИА "Россия сегодня" победил в конкурсе Communicator Awards

20:18 13.05.2020 (обновлено: 20:22 13.05.2020)
36
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковМарк Тишман ознакомился с VR-проектом РИА Новости "Слепые в большом городе"
Марк Тишман ознакомился с VR-проектом РИА Новости Слепые в большом городе
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Проекты МИА "Россия сегодня" в виртуальной и дополненной реальности стали лауреатами международного конкурса в сфере маркетинга, рекламы, корпоративных коммуникаций и пиара Communicator Awards. Золотой награды в категории "Мобильные приложения. Социальная ответственность" удостоена VR-история "Слепые в большом городе", а AR-проект "Путешествие к центру черной дыры" получил "серебро" в номинации "Мобильные приложения/Лучшее применение дополненной реальности".

"Слепые в большом городе" – один из первых наших проектов в виртуальной реальности. Мы многому научились с тех пор, многое успели узнать и в техническом смысле, и в смысле выстраивания сюжетов. Но эти первые эксперименты крайне важны, это бесценный опыт, который позволяет нам расти", – подчеркнула заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева.

История "Слепые в большом городе" разработана в партнерстве с Государственным музеем - культурным центром "Интеграция" им. Н.А. Островского. VR-технология в проекте сочетается с классическим репортажем. Три героя – молодые незрячие москвичи, сотрудники музея "Интеграция" – рассказывают о своем опыте, о том, как взаимодействуют с миром зрячих, с какими сложностями сталкиваются в быту. Проживая VR-историю, пользователь получает возможность на собственном опыте ощутить, как незрячие "видят", осознают пространство и предметы, ориентируются в городе, воспитывают детей, отдыхают.
"Путешествие к центру черной дыры" — история в формате дополненной реальности о том, как образуются черные дыры, какими особенностями они могут обладать и что будет, если упасть за горизонт событий.
Премии Communicator Awards присуждаются международной Академией интерактивных и визуальных искусств (Academy of Interactive & Visual Arts — AIVA). Она объединяет руководителей рекламных, маркетинговых и пиар-подразделений крупнейших мировых компаний, в том числе Conde Nast, Disney, Estee Lauder, Lockheed Martin, MTV Networks, Sotheby’s Institute of Art, Time, Inc, Victoria’s Secret, Wired, Yahoo! и др. Ежегодно на конкурс поступает более 6000 заявок. Премии Communicator Awards имеют две степени: "За непревзойденное мастерство" (Excellence) и "За выдающиеся качества" (Distinction). Лауреаты награждаются соответственно золотыми и серебряными статуэтками.
Всенародный исторический депозитарий Лица Победы в Музее Победы на Поклонной горе
Вчера, 16:33
Сотрудники "Россия сегодня" передали Музею Победы истории родных о войне
МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Следите за новостями МИА "Россия сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
100000
Обсудить 0
Новости агентства
Рекомендуем
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Руденя: с испытывающим трудности предприятием нужно вести адресную работу
Студия информационного агентства Sputnik
На вебинаре SputnikPro обсудят проблемы авторского права на фото
Председатель Новгородской областной Думы Елена Писарева
Новгородский спикер предложила компенсировать учителям траты на связь
Вид на центральную часть города Архангельска
Случаи объединения российских регионов
Виды Тамбова
Индустриальный парк "Котовск" в Тамбовской области включили в федреестр
Всенародный исторический депозитарий Лица Победы в Музее Победы на Поклонной горе
Сотрудники "Россия сегодня" передали Музею Победы истории родных о войне
Виды Оренбурга
Власти Оренбуржья помогут бизнесу и муниципалитетам
Банкомат
В Подмосковье увеличены выплаты на детей
Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов
Спикер Воронежской облдумы перечислил зарплату медикам
Города России. Оренбург
Более 12 тысяч предпринимателей в Оренбуржье имеют право на господдержку
Инспектор дорожно-патрульной службы
Свыше 3,9 тыс протоколов за нарушение самоизоляции выписано в Подмосковье
Подольск
Строительство поликлиники в Подольске завершат до конца мая
Дом правительства Московской области
Более 100 тысяч компаний Подмосковья могут получить субсидию на зарплату
Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве
ПСБ вдвое увеличил количество операций сопровождения гособоронзаказа
Новикомбанк
Новикомбанк присоединился к стандарту АБР по предупреждению мисселинга
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:09Школьники смогут выбрать нужное количество предметов ЕГЭ для поступления
22:07В ООН прокомментировали публикацию NYT о коронавирусе в России
22:00Источник: в туриндустрии Турции назвали демарш украинского посла странным
21:56Северная и Южная Америка обогнали Европу по случаям коронавируса
21:52Саратовский вице-губернатор раскритиковал работу автобусов
21:50Нетяньяху сформировал правительство Израиля
21:42В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 2,6 тысячи
21:33Депутаты Госдумы попросили правительство разрешить ходить в храмы
21:29Двое священников умерли от коронавируса
21:27Живущие в Аланье украинцы раскритиковали слова посла о песне "Катюша"
21:24Песков рассказал о судьбе "блокатора вирусов"
21:23В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
21:18В саратовской больнице выявили очаг коронавируса
21:17Первый зампред ВТБ Соловьев заразился коронавирусом
21:15В Германии назвали причину визита Козака, несмотря на санкции
21:11Пассажиров Uber обяжут носить маски, мыть руки и ехать на заднем сидении
21:06Саратовские власти отменят карантин в Балтайском районе
21:00Минздрав Испании оценил масштабы заболевамости коронавирусом в стране
20:55Число умерших от коронавируса во Франции превысило 27 тысяч
20:49В Минобрнауки уточнили, кто может сдать ЕГЭ дистанционно
Лента новостейМолния