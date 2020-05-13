Жителя Сургута осудили на три года за финансирование терроризма

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Житель Сургута получил три года тюрьмы за финансирование терроризма и участие в запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"* в Сирии, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
По версии следствия, с октября 2014 по январь 2015 года Зураб Маммаев участвовал в Сирии в незаконном вооруженном формировании "Казахский джамаат"* - структурном подразделении террористической организации "Исламское государство"*. Он оказывал боевикам медпомощь. В феврале 2015 года Маммаев вернулся в Россию.
Кроме того, с сентября 2014 по февраль 2016 года Маммаев, живя в Сургуте перевел 135 тысяч рублей на номера банковских карт, которые сообщил ему житель Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, также участвовавший в деятельности террористической организации. В июне 2019 года его задержали.
"Приговором Центрального окружного военного суда Маммаеву назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что мужчину осудили по статьям 208 УК РФ "участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации" и 205.1 УК РФ "финансирование терроризма".
* Террористическая организация, запрещенная в России