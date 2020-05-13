Жителя Сургута осудили на три года за финансирование терроризма

Кроме того, с сентября 2014 по февраль 2016 года Маммаев, живя в Сургуте перевел 135 тысяч рублей на номера банковских карт, которые сообщил ему житель Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, также участвовавший в деятельности террористической организации. В июне 2019 года его задержали.