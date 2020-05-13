РПЦ в год 75-летия Победы выпустила книгу пастора-антифашиста Бонхёффера

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Выпуск православным издательством Сретенской духовной семинарии книги лютеранского пастора Дитриха Бонхёффера о его заключении в тюрьмах гестапо не является "заигрыванием с Западом" и приурочен к запланированной международной мемориальной акции "Реквием к 75-летию окончания Второй мировой войны", заявил РИА Новости первый проректор семинарии и главный редактор издательства протоиерей Павел Великанов.

Новое издательство Сретенской семинарии "Среда" в качестве своей первой книги подготовило издание сборника писем немецкого богослова, участника антинацистского сопротивления Дитриха Бонхёффера "Сопротивление и покорность". Пастор был казнен в концлагере за несколько недель до капитуляции Германии. Некоторые консервативно настроенные обозреватели увидели в дебюте издательства с протестантской книги определенный "символизм", означающий, по их мнению, отход от "православного традиционализма".

"Эту книгу мы издаем не таясь – мы откровенно пишем, что это протестантский пастор, что это человек другой христианской деноминации. Но эта книга уникальна в том смысле, что представляет собой христианский подход к преодолению войны в самых своих истоках. Бонхёффер умер, не потеряв при этом христианского мужества и смирения, и он засвидетельствовал, что есть подлинное христианство, не касаясь всех наших конфессиональных различий, его книга - это его личные письма родителям и друзьям", - сказал протоиерей Павел Великанов.

Он отметил, что в сборнике писем присутствуют "любовь, сострадание, сила духа" и "такое огромное христианское мужество, которому в дни 75-летия Победы как раз было бы хорошо поучиться, в том числе, и нам, людям православным".

"Поэтому мы начали нашу издательскую деятельность с этой книги. Христианская критика фашизма со стороны немца - это вообще событие для богословия как такового. Это совершенно новый ракурс, который позволяет увидеть проблему войны в христианском осмыслении, христианском контексте", - отметил священнослужитель.

По его словам, изначально презентация книги при содействии Международного союза немецкой культуры планировалась в рамках международной мемориальной акции "Реквием к 75-летию окончания Второй мировой войны", однако проведение этого мероприятия было перенесено в связи с эпидемией коронавируса на более позднюю дату в текущем году. При этом предложение об издании книги Бонхёффера к указанной акции поступило от Императорского православного палестинского общества, подчеркнул главный редактор.

В ближайших планах издательства - выпуск книг преподобного Иустина (Поповича), митрополита Антония (Сурожского) и архимандрита Льва (Жилле). Также ведется работа над сборником материалов о сербской, чешской, словацкой и польской патрологии.

"Мы хотим для расширения кругозора наших студентов и читателей ввести наше отечественное богословие в общеправославный контекст прежде всего, и затем в общехристианский. Потому что развитие науки невозможно без понимания контекстов, без того, чтобы опираться на плечи тех, кто уже какое-то направление разрабатывает – качественно, научно, эрудированно. И едва ли корректно нас попрекать в каком-то заигрывании с Западом, либерализме... Нет, мы совершенно спокойно и с радостью будем публиковать и православных ученых, но мы не исключаем для себя возможности издания и неправославных авторов, которые внесли существенный вклад в развитие богословия", - пояснил Великанов.

Он также призвал не путать новое издательство Сретенской семинарии с издательством Сретенского монастыря, которое уже существует давно и рассчитано на церковную аудиторию.