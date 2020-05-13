В пермской деревне огородили телевышку, с которой дети отправляли задания

ПЕРМЬ, 13 мая - РИА Новости. Власти огородили старую телевизионную вышку в деревне Новопетровка Пермского края, с которой школьники из-за плохого интернета отправляли домашние задания, сообщили РИА Новости в краевом министерстве образования.
В министерстве ранее поясняли, что у учеников из Новопетровки нет необходимости залезать на старую вышку. А управление образования администрации Октябрьского городского округа отмечало, что ученики из этой деревни будут поставлены на учет в "группу риска", так как родители подвергали их опасности. Школьным руководством было принято решение о передаче информации учащимся и приеме заданий от них бесконтактным способом на бумажных носителях.
Собеседник агентства в министерстве предположил, что "проблемную ситуацию" создали родители некоторых детей, которые таким способом попытались мотивировать власти провести в малонаселенную деревню высокоскоростной интернет.
"Вышка в деревне Новопетровка сейчас огорожена, доступ посторонних лиц к ней ограничен. Обмен информацией с учащимися Новопетровки осуществляется бесконтактно, только на бумажных носителях, то есть задания ученики получают и отправляют в печатном виде. Такой вариант дистанта используется для отдалённых территорий, он предусмотрен методическими рекомендациями министерства образования", — рассказали в ведомстве.
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