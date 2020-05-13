В пермской деревне огородили телевышку, с которой дети отправляли задания

В министерстве ранее поясняли, что у учеников из Новопетровки нет необходимости залезать на старую вышку. А управление образования администрации Октябрьского городского округа отмечало, что ученики из этой деревни будут поставлены на учет в "группу риска", так как родители подвергали их опасности. Школьным руководством было принято решение о передаче информации учащимся и приеме заданий от них бесконтактным способом на бумажных носителях.