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2020-05-13T18:41
https://ria.ru/20200513/1571397093.html
В пермской деревне огородили телевышку, с которой дети отправляли задания
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РИА Новости

В пермской деревне огородили телевышку, с которой дети отправляли задания

18:41 13.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкШкольница во время дистанционного обучения дома
Школьница во время дистанционного обучения дома
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Школьница во время дистанционного обучения дома. Архивное фото
ПЕРМЬ, 13 мая - РИА Новости. Власти огородили старую телевизионную вышку в деревне Новопетровка Пермского края, с которой школьники из-за плохого интернета отправляли домашние задания, сообщили РИА Новости в краевом министерстве образования.
В министерстве ранее поясняли, что у учеников из Новопетровки нет необходимости залезать на старую вышку. А управление образования администрации Октябрьского городского округа отмечало, что ученики из этой деревни будут поставлены на учет в "группу риска", так как родители подвергали их опасности. Школьным руководством было принято решение о передаче информации учащимся и приеме заданий от них бесконтактным способом на бумажных носителях.
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Собеседник агентства в министерстве предположил, что "проблемную ситуацию" создали родители некоторых детей, которые таким способом попытались мотивировать власти провести в малонаселенную деревню высокоскоростной интернет.
"Вышка в деревне Новопетровка сейчас огорожена, доступ посторонних лиц к ней ограничен. Обмен информацией с учащимися Новопетровки осуществляется бесконтактно, только на бумажных носителях, то есть задания ученики получают и отправляют в печатном виде. Такой вариант дистанта используется для отдалённых территорий, он предусмотрен методическими рекомендациями министерства образования", — рассказали в ведомстве.
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