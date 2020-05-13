Генпрокуратура выявила новые фейки о коронавирусе

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ потребовала от Роскомнадзора закрыть доступ к фейковым новостям о том, что коронавирус создали специально, якобы чтобы чипировать население, сообщает пресс-служба ведомства.
В частности, подобные материалы обнаружили в сети прокуроры Северной Осетии и Новосибирской области.
Так, на одном из интернет-ресурсов обнаружен видеофайл, в котором сообщается, что коронавирус якобы искусственно создан для устранения проблемы перенаселения Земли, а от вакцинации необходимо отказываться.
Прокуратурой Новосибирской области на YouTube найден видеоролик о "вакцинации в виде чипирования". Авторы ролика также утверждают, что коронавирус якобы создан для чипирования и введения тотального контроля над людьми. Автор призывает граждан не обращаться за медицинской помощью от коронавируса и участвовать в массовых мероприятиях. В ходе мониторинга этот же ролик был выявлен на нескольких страницах в социальной сети "ВКонтакте".
"В вышеуказанных материалах содержится недостоверная общественно значимая информация, создающая угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и безопасности. Генеральная прокуратура РФ обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанным публикациям, а в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ", – говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.