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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T18:40
https://ria.ru/20200513/1571396967.html
Генпрокуратура выявила новые фейки о коронавирусе
https://cdn21.img.ria.ru/images/156033/46/1560334690_0:0:3023:1700_1036x0_80_0_0_da5336536926cb347726ab52ec0472e2.jpg
РИА Новости

Генпрокуратура выявила новые фейки о коронавирусе

18:40 13.05.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ потребовала от Роскомнадзора закрыть доступ к фейковым новостям о том, что коронавирус создали специально, якобы чтобы чипировать население, сообщает пресс-служба ведомства.
В частности, подобные материалы обнаружили в сети прокуроры Северной Осетии и Новосибирской области.
Так, на одном из интернет-ресурсов обнаружен видеофайл,  в котором сообщается, что коронавирус якобы искусственно создан для устранения проблемы перенаселения Земли, а от вакцинации необходимо отказываться.
Прокуратурой Новосибирской области на YouTube найден видеоролик о "вакцинации в виде чипирования". Авторы ролика также утверждают, что коронавирус якобы создан для чипирования и введения тотального контроля над людьми. Автор призывает граждан не обращаться за медицинской помощью от коронавируса и участвовать в массовых мероприятиях. В ходе мониторинга этот же ролик был выявлен на нескольких страницах в социальной сети "ВКонтакте".
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"В вышеуказанных материалах содержится недостоверная общественно значимая информация, создающая угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и безопасности. Генеральная прокуратура РФ обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанным публикациям, а в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ", – говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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