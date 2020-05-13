Генпрокуратура выявила новые фейки о коронавирусе

Так, на одном из интернет-ресурсов обнаружен видеофайл, в котором сообщается, что коронавирус якобы искусственно создан для устранения проблемы перенаселения Земли, а от вакцинации необходимо отказываться.

"В вышеуказанных материалах содержится недостоверная общественно значимая информация, создающая угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и безопасности. Генеральная прокуратура РФ обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанным публикациям, а в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ", – говорится в сообщении.