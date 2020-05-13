Союзы журналистов России и Белоруссии создадут группу для решения споров

"В числе прочих было принято решение о создании постоянно действующей мониторинговой группы, в которой будут представители и нашего союза, и белорусского, чтобы решать все подобные критические моменты и трудные вопросы, ситуации, которые могут возникнуть с нашими журналистами, тут же обмениваться информацией и оказывать максимально возможную помощь и поддержку нашим журналистам", - отметил Шафир.