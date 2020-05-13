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2020-05-13T17:35
https://ria.ru/20200513/1571393458.html
Союзы журналистов России и Белоруссии создадут группу для решения споров
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РИА Новости

Союзы журналистов России и Белоруссии создадут группу для решения споров

17:35 13.05.2020
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© Фото : Союз журналистов России Глава Международного отдела Союза журналистов России Тимур Шафир
Глава Международного отдела Союза журналистов России Тимур Шафир
© Фото : Союз журналистов России
Глава Международного отдела Союза журналистов России Тимур Шафир. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Союз журналистов России и Белорусский союз журналистов договорились о создании постоянной мониторинговой группы для решения спорных ситуаций в сфере СМИ, сообщил РИА Новости секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.
Ранее председатель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев сообщил РИА Новости, что БСЖ и Союз журналистов России в ближайшие дни проведут онлайн-встречу, в ходе которой обсудят ситуацию с лишением аккредитации в Минске двух журналистов российского Первого канала.
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"Это была конференция в закрытом режиме с участием представителей Союза журналистов России и Белорусского союза журналистов, а также руководителей ряда ведущих СМИ Белоруссии и России. Вообще встреча была посвящена вопросам взаимодействия. Вопрос ситуации с Первым каналом, конечно, рассматривался и, собственно говоря, он послужил причиной", - рассказал Шафир.
Эксперты, по словам Шафира, озвучили предложения по международному взаимодействию между журналистскими сообществами двух стран, чтобы избегать любых критических ситуаций и решать все возникающие противоречия и сложности силами непосредственно журналистского сообщества.
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"В числе прочих было принято решение о создании постоянно действующей мониторинговой группы, в которой будут представители и нашего союза, и белорусского, чтобы решать все подобные критические моменты и трудные вопросы, ситуации, которые могут возникнуть с нашими журналистами, тут же обмениваться информацией и оказывать максимально возможную помощь и поддержку нашим журналистам", - отметил Шафир.
Ранее белорусский государственный телеканал "Беларусь 1" сообщил, что МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с COVID-19 в республике за изложенную в нем якобы недостоверную информацию. Позже пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз подтвердил РИА Новости, что комиссия МИД по аккредитации иностранных журналистов решила лишить аккредитации для работы съемочную группу Первого канала - российского корреспондента Алексея Кручинина и его оператора - белоруса Сергея Панасюка. При этом он не пояснил причины данного решения.
В посольстве РФ в Минске РИА Новости сообщили, что российские дипломаты в курсе ситуации. Пресс-служба Первого канала назвала лишение аккредитации всей съемочной группы безосновательным.
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РоссияТимур ШафирПервый канал (телеканал)Союз журналистов РоссииБелоруссияВ мире
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