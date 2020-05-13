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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T17:31
https://ria.ru/20200513/1571393162.html
В Молдавии число заразившихся коронавирусом достигло 5406
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569260835_19:0:981:541_1036x0_80_0_0_a05e6df44f7e840fb0208f690efa124a.jpg
РИА Новости

В Молдавии число заразившихся коронавирусом достигло 5406

17:31 13.05.2020
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© Sputnik / Мирослав РотарьАвтомобиль скорой помощи в Молдавии
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Автомобиль скорой помощи в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 13 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за минувшие сутки выросло на 252, до 5406, всего с начала пандемии умерли 185 человек, сообщил в среду премьер Ион Кику.
Ранее власти Молдавии сообщили о 5154 зарегистрированных случаях коронавируса, 182 из которых стали летальными.
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"На сегодняшний день подтверждено 252 положительных случая коронавируса, всего зарегистрировано 5406 случаев. Также минздрав сообщает, что сегодня зарегистрировано три новых случая смерти, вылечились за сутки 107 человек”, - сказал Кику.
Парламент 17 марта ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней - до 15 мая. Республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ион КикуКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗМолдавияВ мире
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