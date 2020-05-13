В Молдавии число заразившихся коронавирусом достигло 5406

КИШИНЕВ, 13 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения Число выявленных случаев заражения коронавирусом Молдавии за минувшие сутки выросло на 252, до 5406, всего с начала пандемии умерли 185 человек, сообщил в среду премьер Ион Кику

Ранее власти Молдавии сообщили о 5154 зарегистрированных случаях коронавируса, 182 из которых стали летальными.

"На сегодняшний день подтверждено 252 положительных случая коронавируса, всего зарегистрировано 5406 случаев. Также минздрав сообщает, что сегодня зарегистрировано три новых случая смерти, вылечились за сутки 107 человек”, - сказал Кику.

Парламент 17 марта ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней - до 15 мая. Республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.