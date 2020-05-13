Онлайн-брифинг гендиректора Музеев Московского Кремля Е. Гагариной

В ходе мероприятия будут объявлены результаты конкурса на лучшее название нового здания Музея на Красной площади. Пойдет речь о работе в режиме самоизоляции, об онлайн-проектах. Особое внимание будет уделено планам после выхода из режима самоизоляции, новым правилам посещения с учетом санитарно-эпидемиологических норм, ситуации с региональными и международными выставками, а также выставками в Музеях Московского Кремля.