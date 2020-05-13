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2020-05-13T17:19
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Онлайн-брифинг гендиректора Музеев Московского Кремля Е. Гагариной
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РИА Новости

Онлайн-брифинг гендиректора Музеев Московского Кремля Е. Гагариной

17:19 13.05.2020
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18 мая в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-брифинг генерального директора Музеев Московского Кремля Елены ГАГАРИНОЙ, приуроченный к Международному дню музеев, который традиционно отмечается 18 мая.
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В ходе мероприятия будут объявлены результаты конкурса на лучшее название нового здания Музея на Красной площади. Пойдет речь о работе в режиме самоизоляции, об онлайн-проектах. Особое внимание будет уделено планам после выхода из режима самоизоляции, новым правилам посещения с учетом санитарно-эпидемиологических норм, ситуации с региональными и международными выставками, а также выставками в Музеях Московского Кремля.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса будет осуществлять видеотрансляции всех пресс-мероприятий.
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