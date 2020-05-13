Новый этап ослабления карантина на Украине запланировали на 22 мая

КИЕВ, 13 мая - РИА Новости. Второй этап ослабления режима карантина на Украине запланирован на 22 мая, он коснется в том числе спортивных соревнований и работы отелей, заявил президент страны Владимир Зеленский.
Власти Украины с понедельника ослабили ограничительные меры, которые были введены из-за общенационального карантина в связи с коронавирусом. Среди прочего, в стране начинают работу магазины непродовольственных товаров, летние площадки ресторанов и кафе, снят запрет на прогулки в парках. В Киеве ослабления ограничительных мер начали действовать со вторника. При этом работа общественного транспорта ограничена, им могут пользоваться граждане по спецпропускам, в том числе медики и полицейские.
"Второй этап ослабления карантина планируется на 22 мая. Он коснется, в частности, спортивных соревнований, работы отелей, проведения ВНО (внешнего независимого оценивания знаний – ред.) и другого", - заявил Зеленский в видеообращении, которое в среду опубликовано на его странице в Facebook.
По словам главы государства, дальнейшее ослабление карантина зависит только от граждан Украины, оно возможно при позитивной динамике с заболеваемостью коронавирусом. Зеленский отметил, что ослабление карантина вовсе не означает его отмену. Поэтому гражданам необходимо строго соблюдать противоэпидемиологические меры, в том числе носить маски и пользоваться антисептиками.
"Нам вообще не сложно подписать бумажку и хоть завтра открыть метро или разрешить концерты. Но какими будут последствия? Миллион заболевших коронавирусом? И тогда вместо смягчения придется усиливать карантин", - добавил он.
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, однако позже он был продлен до 22 мая. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности, правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также было запрещено гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. Ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице Украины.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.