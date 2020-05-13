В Мосгордуме оценили объемы тестирования на коронавирус

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Москва демонстрирует один из лучших в мире показателей по тестированию на коронавирус, поэтому тестирование будет продолжено, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в эфире телеканала "Россия-24"
"Москва сейчас проводит не менее 40 тысяч тестов на коронавирус ежедневно, поэтому этот показатель - один из лучших в мире. Необходимость тестирования показала и международная, и наша практика. Ранее выявление вируса... это звоночек к самоизоляции, что не даёт возможности дальнейшего распространения вируса. Поэтому тестирование очень важно и оно будет продолжаться", - заявил Шапошников.
Председатель добавил, что на пике эпидемии во всей Италии проводилось 65 тысяч тестов в день максимум. В Германии сегодня ежедневно также на всю страну делается около 47 тысяч тестов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.