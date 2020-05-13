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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T17:12
https://ria.ru/20200513/1571392030.html
В Мосгордуме оценили объемы тестирования на коронавирус
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571159699_0:18:3234:1837_1036x0_80_0_0_2caf4a42dd1e1fe4389be064263ea8ab.jpg
РИА Новости

В Мосгордуме оценили объемы тестирования на коронавирус

17:12 13.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАнализ на коронавирус, взятый у пациента в приемном отделении госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
Анализ на коронавирус, взятый у пациента в приемном отделении госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Москва демонстрирует один из лучших в мире показателей по тестированию на коронавирус, поэтому тестирование будет продолжено, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в эфире телеканала "Россия-24"
"Москва сейчас проводит не менее 40 тысяч тестов на коронавирус ежедневно, поэтому этот показатель - один из лучших в мире. Необходимость тестирования показала и международная, и наша практика. Ранее выявление вируса... это звоночек к самоизоляции, что не даёт возможности дальнейшего распространения вируса. Поэтому тестирование очень важно и оно будет продолжаться", - заявил Шапошников.
Председатель добавил, что на пике эпидемии во всей Италии проводилось 65 тысяч тестов в день максимум. В Германии сегодня ежедневно также на всю страну делается около 47 тысяч тестов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Алексей ШапошниковМосковская городская думаМоскваОбщество
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