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2020-05-13T17:09
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В России 21 участок автодорог подтоплен паводком
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РИА Новости

В России 21 участок автодорог подтоплен паводком

17:09 13.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкПодтопленная из-за паводка дорога
Подтопленная из-за паводка дорога
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
Подтопленная из-за паводка дорога. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Количество подтопленных паводковыми водами участков автомобильных дорог на территории России снизилось за сутки на два, и составляет 21, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"За минувшие сутки от воды освободились три участка автодорог в Коми, Архангельской и Томской областях. За это же время паводком подтоплен один участок автодороги в Тюменской области. Всего на утро среды в регионах РФ под водой находился 21 участок дорог", - сказал собеседник агентства.
По его словам, накануне на территории страны паводковыми водами были подтоплены 23 участка автомобильных дорог.
Собеседник агентства добавил, что в 15 субъектах в зонах затопления также находятся 19 низководных мостов, 14 жилых домов и 518 приусадебных участков. Паводковыми водами отрезаны 30 населенных пунктов, для организации жизнеобеспечения людей организованы 24 лодочные переправы.
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