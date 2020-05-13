В России 21 участок автодорог подтоплен паводком

"За минувшие сутки от воды освободились три участка автодорог в Коми, Архангельской и Томской областях. За это же время паводком подтоплен один участок автодороги в Тюменской области. Всего на утро среды в регионах РФ под водой находился 21 участок дорог", - сказал собеседник агентства.