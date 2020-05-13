Киев сорвал обсуждение открытия новых КПП в Донбассе, заявили в ЛНР

"Украина фактически сорвала обсуждение данного вопроса (открытие новых КПП - ред.). Она не то чтобы сорвала, она официально, публично призналась, что они не готовы обсуждать данный вопрос", - сказала Кобцева в эфире радио "Вести плюс Луганск" по итогам встречи гуманитарной подгруппы.

По ее словам, представители Киева предложили снять этот вопрос с повестки дня, так как были "не подготовлены".

"По итогам прошлой видеоконференции с нашей стороны был сделан запрос на предоставление (Киевом - ред.) режима безопасности, что позволяло бы нам в определенные сроки делать (создать - ред.) всю необходимую инфраструктуру для того, чтобы потом была возможность открыть пункты пропуска (КПП через линию соприкосновения - ред.)", - рассказала Кобцева. По ее словам, Киев через представителей Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня прислал ответ, но "не в том формате, в котором ведется диалог".

Ранее контактная группа в Минске договорилась о разведении сил в Донбассе, а также об одновременном открытии контрольно-пропускных пунктов в населенных пунктах Золотое и Счастье.