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2020-05-13T17:06
https://ria.ru/20200513/1571391698.html
Киев сорвал обсуждение открытия новых КПП в Донбассе, заявили в ЛНР
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РИА Новости

Киев сорвал обсуждение открытия новых КПП в Донбассе, заявили в ЛНР

17:06 13.05.2020
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© РИА НовостиОльга Кобцева
Ольга Кобцева
© РИА Новости
Ольга Кобцева. Архивное фото
ЛУГАНСК, 13 мая - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева обвинила Киев в срыве обсуждения вопроса открытия новых КПП через линию соприкосновения в Донбассе во время заседания подгруппы.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский обновил состав контактной группы в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе. МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщил, что переговоры контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе и ее рабочих подгрупп пройдут в видеорежиме 13-14 мая.
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"Украина фактически сорвала обсуждение данного вопроса (открытие новых КПП - ред.). Она не то чтобы сорвала, она официально, публично призналась, что они не готовы обсуждать данный вопрос", - сказала Кобцева в эфире радио "Вести плюс Луганск" по итогам встречи гуманитарной подгруппы.
По ее словам, представители Киева предложили снять этот вопрос с повестки дня, так как были "не подготовлены".
"По итогам прошлой видеоконференции с нашей стороны был сделан запрос на предоставление (Киевом - ред.) режима безопасности, что позволяло бы нам в определенные сроки делать (создать - ред.) всю необходимую инфраструктуру для того, чтобы потом была возможность открыть пункты пропуска (КПП через линию соприкосновения - ред.)", - рассказала Кобцева. По ее словам, Киев через представителей Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня прислал ответ, но "не в том формате, в котором ведется диалог".
Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник
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Ранее контактная группа в Минске договорилась о разведении сил в Донбассе, а также об одновременном открытии контрольно-пропускных пунктов в населенных пунктах Золотое и Счастье.
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. В Донецкой области работают четыре пункта пропуска. В ЛНР действует только пешеходный КПП "Станица Луганская". Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведут к гуманитарной катастрофе в регионе, и призывали открыть больше пунктов пропуска.
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Ситуация в ДНР и ЛНРОльга КобцеваЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийМинскВ мире
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