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2020-05-13T17:04
https://ria.ru/20200513/1571391553.html
Слуцкий планирует договориться о встрече с представителями ООН
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РИА Новости

Слуцкий планирует договориться о встрече с представителями ООН

17:04 13.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Илья Питалев
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Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий планирует договориться с генсеком ООН Антониу Гутеррешем об онлайн-конференции с участием Гутерреша и "высоких представителей" ООН для обсуждения необходимости отмены односторонних санкций на фоне пандемии коронавируса.
Ранее Гутерреш поддержал обращение Слуцкого о необходимости отмены односторонних санкций на фоне пандемии коронавируса. Текст письма Гутерреша есть в распоряжении РИА Новости. В апреле Слуцкий обратился с призывом к политикам Евросоюза, США, Великобритании и межпарламентским организациям отказаться от ограничений. В послании говорилось, что в условиях глобальной эпидемиологической угрозы пора прекратить мыслить в парадигме сдерживания, ставящей простых людей на грань выживания.
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"С Гутеррешом я планирую сегодня обязательно соединиться по телефону, поблагодарить его, условиться, возможно, на какую-то виртуальную онлайн-конференцию по системе zoom с высокими представителями ООН и с его участием, но это чуть позже, когда эта инициатива соберет чуть больше голосов, хотя сегодняшних нескольких десятков уже более чем достаточно и ни одной попытки выступить против", - сказал Слуцкий РИА Новости.
Поддержку своего письма на уровне генерального секретаря ООН Слуцкий назвал "знаковым шагом" в продвижении данной инициативы на глобальном уровне, и, насколько известно Слуцкому, генеральный секретарь ООН планирует дальнейшую поддержку данной инициативы в структурах организации ООН.
"ООН была, есть и будет для России как, надеюсь, и для всего мира, главенствующей организацией в мировой архитектуре нового столетия. ООН за годы доказала свою безальтернативность. Сотрудничество России и ООН всегда было знаковым для нашей внешней политики, и хотел бы еще раз поблагодарить министра иностранных дел России Сергея Викторовича Лаврова и постоянного представителя ООН Василия Алексеевича Небензю, всех коллег руководителей загранучреждений МИД России за поддержку и помощь в продвижении данной инициативы", - сказал Слуцкий.
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Он отметил, что его обращение к парламентариям и "практически всем здравомыслящий политикам" в мире по поводу прекращения санкций и рестрикций в отношении тех или иных стран в тот период, когда "нам необходимо объединяться перед лицом страшной угрозы", находит все больше откликов. Слуцкий подчеркнул, что уже более 10 стран ответили "на высоком уровне", в том числе, "достаточно неожиданно", Канада, Мексика, и, в том числе, страны, которые на международных площадках часто занимают позиции, "противоположные" РФ.
"Но как мы видим, санкции и рестрикций с их архаичностью, деструктивностью в условиях сегодняшнего дня, очевидны для стран практически на все континентах. Практически каждый день я получаю все новые ответы на данную инициативу, по которой будем продолжать работу и консолидировать здравомыслящих политиков, представляющих разные страны и континенты, прежде всего, моих коллег парламентариев", - отметил Слуцкий.
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