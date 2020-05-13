Онлайн-конференция о ситуации на Ближнем Востоке

- Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем ДЖАЛАЛИ;- Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Палестина в Российской Федерации Абдельхафиз НОФАЛЬ;- Чрезвычайный и Полномочный Посол Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Риад ХАДДАД;- председатель Духовного управления мусульман Азиатской части России, сопредседатель Совета муфтиев России Нафигулла АШИРОВ;- президент Русского центра "Иерусалим" Сергей БАБУРИН.В рамках мероприятия будет обсуждаться ситуация вокруг Иерусалима, усилия международного сообщества по выработке мирных путей разрешения палестино-израильского конфликта на базе резолюций ООН и норм международного права, влияние пандемии коронавируса на этот процесс и ситуацию в регионе в целом.