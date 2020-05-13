Онлайн-конференция о ситуации на Ближнем Востоке

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Участники:
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем ДЖАЛАЛИ;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Палестина в Российской Федерации Абдельхафиз НОФАЛЬ;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Риад ХАДДАД;
- председатель Духовного управления мусульман Азиатской части России, сопредседатель Совета муфтиев России Нафигулла АШИРОВ;
- президент Русского центра "Иерусалим" Сергей БАБУРИН.
В рамках мероприятия будет обсуждаться ситуация вокруг Иерусалима, усилия международного сообщества по выработке мирных путей разрешения палестино-израильского конфликта на базе резолюций ООН и норм международного права, влияние пандемии коронавируса на этот процесс и ситуацию в регионе в целом.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса будет осуществлять видеотрансляции всех пресс-мероприятий.
Участники:
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем ДЖАЛАЛИ;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Палестина в Российской Федерации Абдельхафиз НОФАЛЬ;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Риад ХАДДАД;
- председатель Духовного управления мусульман Азиатской части России, сопредседатель Совета муфтиев России Нафигулла АШИРОВ;
- президент Русского центра "Иерусалим" Сергей БАБУРИН.
В рамках мероприятия будет обсуждаться ситуация вокруг Иерусалима, усилия международного сообщества по выработке мирных путей разрешения палестино-израильского конфликта на базе резолюций ООН и норм международного права, влияние пандемии коронавируса на этот процесс и ситуацию в регионе в целом.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса будет осуществлять видеотрансляции всех пресс-мероприятий.
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