Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T17:00
https://ria.ru/20200513/1571391338.html
В Курганской области медработники получат выплаты до 15 мая
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568137654_0:92:3072:1820_1036x0_80_0_0_e0b591d406f653032941f891e3a756dc.jpg
РИА Новости

В Курганской области медработники получат выплаты до 15 мая

17:00 13.05.2020
78
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 13 мая - РИА Новости. Все медицинские работники Курганской области, которые работают с зараженными коронавирусной инфекцией, получат стимулирующие выплаты до 15 мая, часть медиков их уже получила, сообщила в среду директор департамента здравоохранения региона Лариса Кокорина.
"Выплаты за март и апрель начислены в полном объеме. Всего стимулирующие выплаты в регионе получат 243 медицинских работника. Денежные средства начислены всем. Часть медицинских работников их уже получили. Это в первую очередь сотрудники инфекционного госпиталя. Всем остальным денежные средства также уже направлены на банковские карты. Наши медицинские работники получат их 13-14 мая", - цитирует слова Кокориной пресс-служба правительства региона.
Карта распространения нового коронавируса в России
20 марта, 16:40Распространение нового коронавируса
Карта распространения нового коронавируса в России
Пресс-служба напоминала, что по поручению президента РФ на дополнительные выплаты медицинскому персоналу за особые условия труда и повышенную нагрузку из федерального бюджета направят 10 миллиардов рублей: для врачей, непосредственно работающих с пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией, доплата составит 80 тысяч рублей в месяц, для среднего медицинского персонала - фельдшеров, медсестер – 50 тысяч рублей в месяц, для младшего медицинского персонала – 25 тысяч рублей в месяц, врачи скорой помощи получат выплату в 50 тысяч рублей в месяц, фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин скорой - 25 тысяч рублей.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке поручил губернаторам действовать так, чтобы до 15 мая все медики, работающие с COVID-19, получили апрельские выплаты.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
100000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинКурганская областьОбщество
Рекомендуем
Дезинфекция одного из подъездов жилого дома
В Тюмени пятерых чиновников наказали за плохую организацию дезинфекции
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
В Курганской области больницу закрыли после выявления коронавируса
Яйца
Во Франции более полумиллиона яиц отзывают из-за риска сальмонеллеза
Врачи снимают с себя средства индивидуальной защиты в выходном шлюзе госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
Россияне начали получать первые выплаты по страховкам от коронавируса
Пожар в хосписе в Красногорске
Пострадавшую при пожаре в Красногорске перевели в отделение терапии
Медицинские работники перевозят тело умершего на территории карантинного центра в Коммунарке
Депздрав: посмертные диагнозы и причины смерти в Москве абсолютно точные
Жительница Крыма с новым полисом ОМС в пункте Федерального фонда обязательного медицинского страхования в Симферополе
Мурашко рассказал о значении полисов ОМС во время пандемии
Медицинский работник в защитном костюме у здания Центральной городской клинической больницы No 1 в Екатеринбурге
В Екатеринбурге 60 человек в госпитале для ветеранов заболели COVID-19
Медицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Медицинского научно-образовательного центра МГУ
Мурашко сравнил число поступивших и выписанных пациентов с COVID-19
В здании Государственной Думы РФ
Госдума отменила пленарное заседание 14 мая
Медицинский работник
Минздрав поддержал повышение оплаты труда медиков
Медицинские работники в коронавирусном стационаре
Регионы получили по 800 тысяч рублей на каждую перепрофилированную койку
Девушка в маске и перчатках
КПРФ призвала бесплатно раздавать маски и перчатки
Врачи скорой помощи в США
В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса за сутки составило 166
У входа в здание городской клинической больницы имени С. И. Спасокукоцкого в Москве
Больница в Москве, где был пожар, не закупала аппараты ИВЛ в 2020 году
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:09Школьники смогут выбрать нужное количество предметов ЕГЭ для поступления
22:07В ООН прокомментировали публикацию NYT о коронавирусе в России
22:00Источник: в туриндустрии Турции назвали демарш украинского посла странным
21:56Северная и Южная Америка обогнали Европу по случаям коронавируса
21:52Саратовский вице-губернатор раскритиковал работу автобусов
21:50Нетяньяху сформировал правительство Израиля
21:42В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 2,6 тысячи
21:33Депутаты Госдумы попросили правительство разрешить ходить в храмы
21:29Двое священников умерли от коронавируса
21:27Живущие в Аланье украинцы раскритиковали слова посла о песне "Катюша"
21:24Песков рассказал о судьбе "блокатора вирусов"
21:23В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
21:18В саратовской больнице выявили очаг коронавируса
21:17Первый зампред ВТБ Соловьев заразился коронавирусом
21:15В Германии назвали причину визита Козака, несмотря на санкции
21:11Пассажиров Uber обяжут носить маски, мыть руки и ехать на заднем сидении
21:06Саратовские власти отменят карантин в Балтайском районе
21:00Минздрав Испании оценил масштабы заболевамости коронавирусом в стране
20:55Число умерших от коронавируса во Франции превысило 27 тысяч
20:49В Минобрнауки уточнили, кто может сдать ЕГЭ дистанционно
Лента новостейМолния