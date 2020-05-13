В Курганской области медработники получат выплаты до 15 мая

"Выплаты за март и апрель начислены в полном объеме. Всего стимулирующие выплаты в регионе получат 243 медицинских работника. Денежные средства начислены всем. Часть медицинских работников их уже получили. Это в первую очередь сотрудники инфекционного госпиталя. Всем остальным денежные средства также уже направлены на банковские карты. Наши медицинские работники получат их 13-14 мая", - цитирует слова Кокориной пресс-служба правительства региона.

Пресс-служба напоминала, что по поручению президента РФ на дополнительные выплаты медицинскому персоналу за особые условия труда и повышенную нагрузку из федерального бюджета направят 10 миллиардов рублей: для врачей, непосредственно работающих с пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией, доплата составит 80 тысяч рублей в месяц, для среднего медицинского персонала - фельдшеров, медсестер – 50 тысяч рублей в месяц, для младшего медицинского персонала – 25 тысяч рублей в месяц, врачи скорой помощи получат выплату в 50 тысяч рублей в месяц, фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин скорой - 25 тысяч рублей.