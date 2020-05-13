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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T16:56
https://ria.ru/20200513/1571391026.html
Депздрав: посмертные диагнозы и причины смерти в Москве абсолютно точные
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570571373_0:197:2418:1557_1036x0_80_0_0_ecc7337e8a39c623edbbd30b0fae0bde.jpg
РИА Новости

Депздрав: посмертные диагнозы и причины смерти в Москве абсолютно точные

16:56 13.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинские работники перевозят тело умершего на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинские работники перевозят тело умершего на территории карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Медицинские работники перевозят тело умершего на территории карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Департамент здравоохранения Москвы прокомментировал данные о смертности от COVID-19, отметив, что все посмертные диагнозы и причины смерти в столице являются исключительно точными, а данные о смертности - абсолютно открытыми.
Депздрав столицы в среду опроверг заявления СМИ о некорректности подсчета смертности от коронавируса.
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"Патологоанатомическое вскрытие умерших с подозрением на CoV-19 в России и Москве осуществляется в 100% случаев, в отличие от большинства других стран. Поэтому зафиксированные в Москве посмертные диагнозы и причины смерти в конечном итоге является исключительно точными, а данные о смертности абсолютно открытыми", - говорится в сообщении на сайте департамента.
Как отмечает депздрав, назвать причиной смерти COVID-19 в других случаях невозможно. Например, свыше 60% смертей случились от явных альтернативных причин, таких как сосудистые катастрофы (инфаркт миокарда и инсульт), злокачественные заболевания четвертой стадии (по сути паллиативные больные), лейкозы, системные заболевания с развитием органной недостаточности (например, амилоидоз и терминальная почечная недостаточность) и другие неизлечимые смертельные заболевания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМосква
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