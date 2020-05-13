Депздрав: посмертные диагнозы и причины смерти в Москве абсолютно точные

"Патологоанатомическое вскрытие умерших с подозрением на CoV-19 в России и Москве осуществляется в 100% случаев, в отличие от большинства других стран. Поэтому зафиксированные в Москве посмертные диагнозы и причины смерти в конечном итоге является исключительно точными, а данные о смертности абсолютно открытыми", - говорится в сообщении на сайте департамента.