Эксперт оценил возможные последствия закона о тарифах ОСАГО

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Новый этап реформы Новый этап реформы ОСАГО , предполагающий повышение стоимости страховки для неаккуратных водителей, заставит их пересмотреть свой стиль вождения, рассказал агентству РИА Новости руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов.

Ранее в среду Госдума приняла закон об индивидуализации тарифов ОСАГО. Теперь страховщики смогут устанавливать тариф на полис, опираясь на личные характеристики водителя: в том числе учитывать наказания за управление автомобилем в состоянии опьянения, нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства.

Для многих, хоть и не для всех, понимание, что тариф зависит от стиля вождения, станет аргументом для более спокойного вождения, считает Цыганов.

"При этом есть определенное количество водителей, которые органически не могут соблюдать правила, для них повышение тарифа будет срабатывать как барьер и все-таки заставлять задуматься и поменять стиль поведения и вождения", - сказал он.

Эксперт также отмечает, что уплата повышенного тарифа - это не обязанность, а право каждого гражданина, которым он может воспользоваться, если хочет продолжать сам водить машину. В большинстве развитых стран для лиц, которые регулярно нарушают ПДД и попадают в аварии, тариф увеличивается вплоть до запретительных значений, когда уже становится выгоднее самому за руль не садиться, а пользоваться такси или услугами водителя.

"Изменение законодательства об ОСАГО не предусматривает появления реально запретительных тарифов, но позволит страховщикам повысить свою финансовую устойчивость, провести оздоровление страховых портфелей", - резюмировал Цыганов.