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Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
2020-05-13T16:14
https://ria.ru/20200513/1571388295.html
Кредиты на 1,5 млрд рублей для зарплат одобрили подмосковным предприятиям
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571388126_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_62fbf017469a73567b8ec4da019c3971.jpg
РИА Новости

Кредиты на 1,5 млрд рублей для зарплат одобрили подмосковным предприятиям

16:14 13.05.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. В Московской области компании из наиболее пострадавших отраслей экономики получили беспроцентные кредиты на полтора миллиарда рублей. Эти деньги направят на зарплаты работникам, передает телеканал "360".
В период пандемии коронавируса беспроцентный кредит могут получить дома быта, парикмахерские, предприятия, занимающиеся перевозками, дополнительным образованием, туризмом и общественным питанием.
Кроме того, банки могут выдавать кредит под 0% фирмам с государственным участием и некоммерческим компаниям. Займы выдаются на год. Первые шесть месяцев ставка будет нулевой, а затем – 4%.
"Такой кредит в Подмосковье уже одобрен для 700 компаний на сумму 1,5 миллиарда рублей", — уточняется в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и подмосковного правительства.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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