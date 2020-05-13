Кредиты на 1,5 млрд рублей для зарплат одобрили подмосковным предприятиям

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. В Московской области компании из наиболее пострадавших отраслей экономики получили беспроцентные кредиты на полтора миллиарда рублей. Эти деньги направят на зарплаты работникам, передает телеканал "360".
В период пандемии коронавируса беспроцентный кредит могут получить дома быта, парикмахерские, предприятия, занимающиеся перевозками, дополнительным образованием, туризмом и общественным питанием.
Кроме того, банки могут выдавать кредит под 0% фирмам с государственным участием и некоммерческим компаниям. Займы выдаются на год. Первые шесть месяцев ставка будет нулевой, а затем – 4%.
"Такой кредит в Подмосковье уже одобрен для 700 компаний на сумму 1,5 миллиарда рублей", — уточняется в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и подмосковного правительства.