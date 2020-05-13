В Москве опровергли сообщения об обязанности такси предоставлять данные

"Мы крайне серьезно относимся к конфиденциальности пассажиров и их поездок. Но каждому пассажиру важно, чтобы водитель, которому он доверяет свою жизнь, имел действующее водительское удостоверение, не находился в розыске, соблюдал правила дорожного движения и прошел медицинский контроль. Запрашиваемые данные позволяют контролировать именно это", - добавили в дептрансе.