В Москве опровергли сообщения об обязанности такси предоставлять данные

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Власти Москвы опровергли сообщения об обязанности такси предоставлять информацию о поездке, в частности, данные водителя и пассажира, сообщается в телеграмм-канале пресс-службы департамента транспорта Москвы.
Ранее в сети появилась информация, что власти Москвы якобы обязали такси передавать данные о клиентах, водителях, машинах и геолокации.
"Внимательно отслеживаем сообщения о том, что мы обязали столичные сервисы такси отправлять нам информацию о водителях и пассажирах. Все эти сообщения не являются достоверными", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что информация о пассажирах такси не запрашивается и не передается.
"Мы крайне серьезно относимся к конфиденциальности пассажиров и их поездок. Но каждому пассажиру важно, чтобы водитель, которому он доверяет свою жизнь, имел действующее водительское удостоверение, не находился в розыске, соблюдал правила дорожного движения и прошел медицинский контроль. Запрашиваемые данные позволяют контролировать именно это", - добавили в дептрансе.
Также уточняется, что в период пандемии по предписанию Роспотребнадзора водители обязаны еженедельно отчитываться о санитарном состоянии транспортных средств.
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