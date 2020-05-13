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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T15:55
https://ria.ru/20200513/1571387170.html
В Екатеринбурге 60 человек в госпитале для ветеранов заболели COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570316399_0:425:2842:2024_1036x0_80_0_0_465760be73ef673bd82bcf450b17678b.jpg
РИА Новости

В Екатеринбурге 60 человек в госпитале для ветеранов заболели COVID-19

15:55 13.05.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМедицинский работник в защитном костюме у здания Центральной городской клинической больницы No 1 в Екатеринбурге
Медицинский работник в защитном костюме у здания Центральной городской клинической больницы No 1 в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в защитном костюме у здания Центральной городской клинической больницы No 1 в Екатеринбурге. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Почти 60 выявленных случаев коронавируса зафиксировано в Свердловском областном клиническом госпитале для ветеранов войн, почти половина заболевших уже выздоровели, сообщил в среду журналистам заместитель главы региона Павел Креков.
Ранее глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Козловских сообщал, что в госпитале для ветеранов войн коронавирусом заболели семь медработников.
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"Скажу о ситуации, которая возникла в госпитале ветеранов войн. Здесь был занос. Занос из больницы №1. Это привело к заболеванию ряда медицинских работников. Они заболевали с определенной протяженностью во времени. В общей сложности почти 60 человек там заболело. Из них почти половина уже выздоровела", - сказал Креков.
По его словам, все заболевшие находятся в удовлетворительном состоянии. Сам госпиталь был обработан, в дальнейшем на его базе планируется разворачивание, в случае необходимости, резервных коек.
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По последним данным, в Свердловской области подтверждены 2298 случаев новой коронавирусной инфекции, в том числе 135 – за последние сутки. Вылечились 534 заболевших, три человека скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоЕкатеринбург
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