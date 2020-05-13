В Екатеринбурге 60 человек в госпитале для ветеранов заболели COVID-19

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Почти 60 выявленных случаев коронавируса зафиксировано в Свердловском областном клиническом госпитале для ветеранов войн, почти половина заболевших уже выздоровели, сообщил в среду журналистам заместитель главы региона Павел Креков.
Ранее глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Козловских сообщал, что в госпитале для ветеранов войн коронавирусом заболели семь медработников.
"Скажу о ситуации, которая возникла в госпитале ветеранов войн. Здесь был занос. Занос из больницы №1. Это привело к заболеванию ряда медицинских работников. Они заболевали с определенной протяженностью во времени. В общей сложности почти 60 человек там заболело. Из них почти половина уже выздоровела", - сказал Креков.
По его словам, все заболевшие находятся в удовлетворительном состоянии. Сам госпиталь был обработан, в дальнейшем на его базе планируется разворачивание, в случае необходимости, резервных коек.
По последним данным, в Свердловской области подтверждены 2298 случаев новой коронавирусной инфекции, в том числе 135 – за последние сутки. Вылечились 534 заболевших, три человека скончались.
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