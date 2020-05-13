В Екатеринбурге 60 человек в госпитале для ветеранов заболели COVID-19

"Скажу о ситуации, которая возникла в госпитале ветеранов войн. Здесь был занос. Занос из больницы №1. Это привело к заболеванию ряда медицинских работников. Они заболевали с определенной протяженностью во времени. В общей сложности почти 60 человек там заболело. Из них почти половина уже выздоровела", - сказал Креков.