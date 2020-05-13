Раввин посоветовал иудеям заняться внутренней работой

Александр Борода во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода поздравил иудеев с праздником Лаг ба-Омер и посоветовал сконцентрироваться на внутренней работе и праведной жизни.

Лаг ба-Омер (33-й день счета Омера) установлен в память о прекращении страшной эпидемии, унесшей нескольких тысяч учеников великого мудреца Торы рабби Акивы, который жил на рубеже I-II веков. В этом году отмечается 12 мая.

"Это особый, радостный, веселый день, который обычно устраивается по всему миру для еврейских детей. Желаю вам много веселья, зажигать костры света Торы, приносить свет в этот мир. Желаю, чтобы вы чувствовали огонь Лаг ба-Омера, чтобы весь год улыбка была на ваших лицах", - сказал Борода на онлайн-церемонии празднования.

Он подчеркнул, что осталось 17 дней до праздника Шавуот – дарования Торы. В поздравительном послании, которое предоставила РИА Новости пресс-служба ФЕОР, Борода отметил, что период счета Омера призывает людей к внутренней работе, изменению душевных качеств.

"Эти особые семь недель подготовки к дарованию Торы говорят нам, что недостаточно освободиться физически: наша душа, наши стремления и мысли также должны быть полностью чисты и свободны от дурного начала", - подчеркнул Борода.

По его словам, даже когда люди исправляют "поведение, даже меняют привычки, зачастую в душе остаются приверженными прежним убеждениям". "Сегодня мы можем, никуда не торопясь, сконцентрироваться на этой внутренней работе, утверждать праведную жизнь внутри своего дома", - подытожил раввин.

Парад в честь Лаг ба-Омера впервые был проведен в Нью-Йорке в 1981 году по инициативе седьмого Любавичского ребе Менахем-Мендла Шнеерсона. Тогда он прошел в знак солидарности с евреями Советского Союза, которым отказывали в праве на выезд из страны и ущемляли их религиозные права. С тех пор парады проводят ежегодно по всему миру в знак единства всех евреев.