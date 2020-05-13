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Религия и мировоззрение
2020-05-13T15:45
https://ria.ru/20200513/1571386555.html
Раввин посоветовал иудеям заняться внутренней работой
https://cdn23.img.ria.ru/images/156382/38/1563823801_0:171:3032:1877_1036x0_80_0_0_2e2245df2c7ccad19b501cd6f54b92b3.jpg
РИА Новости

Раввин посоветовал иудеям заняться внутренней работой

15:45 13.05.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкАлександр Борода во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Александр Борода во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода поздравил иудеев с праздником Лаг ба-Омер и посоветовал сконцентрироваться на внутренней работе и праведной жизни.
Лаг ба-Омер (33-й день счета Омера) установлен в память о прекращении страшной эпидемии, унесшей нескольких тысяч учеников великого мудреца Торы рабби Акивы, который жил на рубеже I-II веков. В этом году отмечается 12 мая.
"Это особый, радостный, веселый день, который обычно устраивается по всему миру для еврейских детей. Желаю вам много веселья, зажигать костры света Торы, приносить свет в этот мир. Желаю, чтобы вы чувствовали огонь Лаг ба-Омера, чтобы весь год улыбка была на ваших лицах", - сказал Борода на онлайн-церемонии празднования.
Он подчеркнул, что осталось 17 дней до праздника Шавуот – дарования Торы. В поздравительном послании, которое предоставила РИА Новости пресс-служба ФЕОР, Борода отметил, что период счета Омера призывает людей к внутренней работе, изменению душевных качеств.
"Эти особые семь недель подготовки к дарованию Торы говорят нам, что недостаточно освободиться физически: наша душа, наши стремления и мысли также должны быть полностью чисты и свободны от дурного начала", - подчеркнул Борода.
По его словам, даже когда люди исправляют "поведение, даже меняют привычки, зачастую в душе остаются приверженными прежним убеждениям". "Сегодня мы можем, никуда не торопясь, сконцентрироваться на этой внутренней работе, утверждать праведную жизнь внутри своего дома", - подытожил раввин.
Парад в честь Лаг ба-Омера впервые был проведен в Нью-Йорке в 1981 году по инициативе седьмого Любавичского ребе Менахем-Мендла Шнеерсона. Тогда он прошел в знак солидарности с евреями Советского Союза, которым отказывали в праве на выезд из страны и ущемляли их религиозные права. С тех пор парады проводят ежегодно по всему миру в знак единства всех евреев.
В этом году из-за коронавируса традиционное шествие барабанщиков прошло в удаленном режиме. Так, ученики еврейских школ, входящих в систему образования "Ор Авнер", записали ролики, на которых они отбивают определенный ритм любыми подручными средствами (ложками, палочками, руками, карандашами).
Главный раввин России Берл Лазар на съезде Федерации еврейских общин России
Вчера, 12:44Религия и мировоззрение
Раввин Берл Лазар онлайн откроет традиционный парад на Лаг-Ба-Омер 12 мая
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеФедерация еврейских общин РоссииАлександр БородаНью-Йорк (город)Общество
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