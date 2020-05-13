Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-13T15:38
https://ria.ru/20200513/1571385871.html
ЕР предложила обнулить пошлины на лекарства, не имеющие аналогов
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570089372_0:230:3072:1958_1036x0_80_0_0_f73ca9f2151284ecc49ce6c6ed70f246.jpg
РИА Новости

ЕР предложила обнулить пошлины на лекарства, не имеющие аналогов

15:38 13.05.2020
55
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПокупатель у кассы в аптеке
Покупатель у кассы в аптеке
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов предложил обнулить таможенные пошлины и НДС на действующие вещества лекарств, не имеющие отечественных аналогов.
"Считаем, что на ввоз в Российскую Федерацию фармакологических субстанций, которые у нас не производятся, нужно установить нулевую таможенную пошлину, а также нулевой НДС на данные субстанции и импортные лекарственные препараты, не имеющие отечественных аналогов. Тем более, если речь идет о проверенных эффективных препаратах", - сказал Неверов в ходе правительственного часа с участием главы минздрава Мурашко.
В аптеке
18 апреля, 11:47Распространение нового коронавируса
В Подмосковье заболевшим ОРВИ предоставят бесплатные лекарства
Кроме того, он предложил сделать обязательными хорошо зарекомендовавшие себя схемы лечения коронавируса, чтобы расширить возможности региональных минздравов по лекарственному обеспечению граждан.
Неверов также напомнил, что на рассмотрении министерства здравоохранения находится законопроект единороссов о регулировании деятельности аптечных сетей, и попросил ускорить работу над ним.
"Мы просим Минздрав ускорить отзыв на данный законопроект и оперативно доработать его, ведь действие закона, который сейчас дает правительству возможность регулировать медицинский рынок, в конце концов, прекратится, и важно, чтобы это не привело к скачку цен", - сказал руководитель ЕР.
Работа аптеки
5 мая, 08:00Распространение нового коронавируса
Как выжить оставшимся без лекарств тяжелобольным
Политик также заявил о проблеме сроков регистрации важных препаратов.
"Многочисленные жалобы поступают на действия федерального "Научного центра экспертизы средств медицинского применения", затягивающего регистрацию важных препаратов... Мы считаем, что этот вопрос, возможно, следует отрегулировать на законодательном уровне по аналогии с порядком работы многофункциональных центров по предоставлению государственных и муниципальных услуг (МФЦ), установить, что по всем сданным регистрационным документам по лекарствам замечания могут быть предъявлены один раз не позднее установленного законом срока" - предложил Неверов.
Сотрудница научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете проводит исследование
00:47Распространение нового коронавируса
Вирусолог назвал срок создания действующего лекарства от коронавируса
300000
Обсудить 0
Госдума РФЕдиная РоссияСергей НеверовОбщество
Рекомендуем
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы РФ
Володин сообщил о пяти депутатах Госдумы, заразившихся коронавирусом
Указатель к избирательному участку в Москве
Госдума приняла закон о голосовании дистанционно на выборах
Страница социальной сети Facebook на экране компьютера
В Facebook объяснили удаление аккаунта Кадырова в инстаграме
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова прокомментировала инцидент в приюте в Уфе
Школьница во время дистанционного обучения дома
Минпросвещения перенесло ЕГЭ
Учащиеся гимназии №94 пишут обязательное итоговое сочинение по литературе, являющееся допуском к ЕГЭ
Школьникам предстоит сдать лишь два предмета по ЕГЭ
Бригада скорой медицинской помощи доставила пациентку в карантинный центр в Коммунарке
Ученые выяснили, почему пожилые люди более подвержены коронавирусу
Вид на центральную часть города Архангельска
Ненецкий автономный округ и Архангельская область решили объединиться
Лидия Прозорова
Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
В Госдуме задумались о расширении прав полицейских
Медик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
Мясников предрек более страшную пандемию после коронавируса
Мужчина на Красной площади в Москве во время режима самоизоляции жителей
Депутаты Госдумы попросили правительство разрешить ходить в храмы
Компьютер в зоне доступа к единому порталу государственных услуг
Путин заявил, что "Госуслуги" не справились с числом заявок на выплаты
Участники концерта на колесах по случаю 75-летия Победы провели в турецкой Аланье
В Турции ответили на демарш посла Украины из-за исполнения песни "Катюша"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:00Источник: в туриндустрии Турции назвали демарш украинского посла странным
21:56Северная и Южная Америка обогнали Европу по случаям коронавируса
21:52Саратовский вице-губернатор раскритиковал работу автобусов
21:50Нетяньяху сформировал правительство Израиля
21:42В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 2,6 тысячи
21:33Депутаты Госдумы попросили правительство разрешить ходить в храмы
21:29Двое священников умерли от коронавируса
21:27Живущие в Аланье украинцы раскритиковали слова посла о песне "Катюша"
21:24Песков рассказал о судьбе "блокатора вирусов"
21:23В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
21:18В саратовской больнице выявили очаг коронавируса
21:17Первый зампред ВТБ Соловьев заразился коронавирусом
21:15В Германии назвали причину визита Козака, несмотря на санкции
21:11Пассажиров Uber обяжут носить маски, мыть руки и ехать на заднем сидении
21:06Саратовские власти отменят карантин в Балтайском районе
21:00Минздрав Испании оценил масштабы заболевамости коронавирусом в стране
20:55Число умерших от коронавируса во Франции превысило 27 тысяч
20:49В Минобрнауки уточнили, кто может сдать ЕГЭ дистанционно
20:47Посол Германии отметил важность честного подхода к истории Второй мировой
20:47Число случаев COVID-19 в Абхазии достигло 15
Лента новостейМолния