ЕР предложила обнулить пошлины на лекарства, не имеющие аналогов

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Руководитель фракции " Руководитель фракции " Единая Россия " Сергей Неверов предложил обнулить таможенные пошлины и НДС на действующие вещества лекарств, не имеющие отечественных аналогов.

"Считаем, что на ввоз в Российскую Федерацию фармакологических субстанций, которые у нас не производятся, нужно установить нулевую таможенную пошлину, а также нулевой НДС на данные субстанции и импортные лекарственные препараты, не имеющие отечественных аналогов. Тем более, если речь идет о проверенных эффективных препаратах", - сказал Неверов в ходе правительственного часа с участием главы минздрава Мурашко.

Кроме того, он предложил сделать обязательными хорошо зарекомендовавшие себя схемы лечения коронавируса, чтобы расширить возможности региональных минздравов по лекарственному обеспечению граждан.

Неверов также напомнил, что на рассмотрении министерства здравоохранения находится законопроект единороссов о регулировании деятельности аптечных сетей, и попросил ускорить работу над ним.

"Мы просим Минздрав ускорить отзыв на данный законопроект и оперативно доработать его, ведь действие закона, который сейчас дает правительству возможность регулировать медицинский рынок, в конце концов, прекратится, и важно, чтобы это не привело к скачку цен", - сказал руководитель ЕР.

Политик также заявил о проблеме сроков регистрации важных препаратов.