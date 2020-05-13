Ростовский губернатор поручил создать рейтинг соблюдения масочного режима

По словам Голубева, масочный режим - это одно из принципиальных условий выхода на режим ослабления ограничений, и нужно задуматься над мониторингом этого показателя.

"Мониторят сегодня рейтинг самоизоляции городов, давайте задумаемся - нужен рейтинг реализации масочного режима", - сказал губернатор. Он уточнил, что для этого достаточно посчитать, например, сколько из 100 человек на улице или в магазине идут в масках, а сколько без.

Он также подчеркнул, что работодатели несут равную ответственность с жителями области за то, чтобы люли были в масках. "В документах сказано, что если пришел человек без маски, то мы можем дать возможность приобрести ее или выдать, но без маски человек не будет обслуживаться (в магазинах)", - уточнил он.