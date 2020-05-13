Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-13T15:35
https://ria.ru/20200513/1571385647.html
Ростовский губернатор поручил создать рейтинг соблюдения масочного режима
https://cdn23.img.ria.ru/images/155864/20/1558642076_0:115:3072:1843_1036x0_80_0_0_2059707303c6904fe11c0ba3c4cb8b23.jpg
РИА Новости

Ростовский губернатор поручил создать рейтинг соблюдения масочного режима

15:35 13.05.2020
343
© Фото : предоставлено пресс-службой Ростовской областиГубернатор Ростовской области Василий Голубев
Губернатор Ростовской области Василий Голубев
© Фото : предоставлено пресс-службой Ростовской области
Губернатор Ростовской области Василий Голубев. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мая - РИА Новости. Рейтинг соблюдения масочного режима должен быть введен на территории Ростовской области по аналогии с индексом самоизоляции, сообщил губернатор региона Василий Голубев на заседании штаба по противодействию коронавируса.
С 1 мая все жители Ростовской области обязаны носить маски или респираторы в общественных местах, включая все виды общественного транспорта, аптеки, магазины, вокзалы и госучреждения.
По словам Голубева, масочный режим - это одно из принципиальных условий выхода на режим ослабления ограничений, и нужно задуматься над мониторингом этого показателя.
"Мониторят сегодня рейтинг самоизоляции городов, давайте задумаемся - нужен рейтинг реализации масочного режима", - сказал губернатор. Он уточнил, что для этого достаточно посчитать, например, сколько из 100 человек на улице или в магазине идут в масках, а сколько без.
"Надо эту работу организовать на территории всей области", - отметил Голубев.
Правила использования одноразовых медицинских масок
25 марта, 11:17Распространение нового коронавируса
Медицинские маски: инструкция по применению
Он также подчеркнул, что работодатели несут равную ответственность с жителями области за то, чтобы люли были в масках. "В документах сказано, что если пришел человек без маски, то мы можем дать возможность приобрести ее или выдать, но без маски человек не будет обслуживаться (в магазинах)", - уточнил он.
По последним данным, в Ростовской области выявлено 2033 случая заболевания COVID-19, из них 87 – за последние сутки. Умерли 25 человек, выздоровели 506.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
12:51Распространение нового коронавируса
Володин предложил Мурашко выступать в Госдуме без маски
000006
Обсудить 0
Василий ГолубевРостовская областьОбщество
Рекомендуем
Медицинский персонал возле больницы в Лондоне
В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 494
Волонтер раздает многоразовые маски на улице в Екатеринбурге
В Свердловской области с 19 мая откроют магазины, ТЦ и уличные кафе
Машина скорой помощи в Италии
В Италии число излечившихся от коронавируса достигло 112 тысяч
Врач в защитном костюме
В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения
Медицинский работник подключает пациента к аппарату ИВЛ
В Ростовской области рассказали об умерших пациентах с коронавирусом
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы РФ
Володин сообщил о пяти депутатах Госдумы, заразившихся коронавирусом
Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ)
Число зараженных коронавирусом в общежитии СВФУ приблизилось к 80
Такси
В Москве опровергли сообщения об обязанности такси предоставлять данные
Люди на улице турецкого города Диярбакыр
Число случаев COVID-19 в Турции выросло за сутки на 1639
Нефтяные качалки
Новак обсудил с саудовским коллегой ситуацию на рынке нефти
Анализ на коронавирус, взятый у пациента в приемном отделении госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
В Мосгордуме оценили объемы тестирования на коронавирус
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова призвала защитить детей от жестокого обращения в приютах
Медицинский работник и пациент в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией в клинике МГУ
В Нижегородской области 174 медработника заразились коронавирусом
Покупатель у кассы в аптеке
ЕР предложила обнулить пошлины на лекарства, не имеющие аналогов
Гражданин США Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже против РФ
Американец Уилан поговорил по телефону с родителями, сообщил адвокат
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:00Источник: в туриндустрии Турции назвали демарш украинского посла странным
21:56Северная и Южная Америка обогнали Европу по случаям коронавируса
21:52Саратовский вице-губернатор раскритиковал работу автобусов
21:50Нетяньяху сформировал правительство Израиля
21:42В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 2,6 тысячи
21:33Депутаты Госдумы попросили правительство разрешить ходить в храмы
21:29Двое священников умерли от коронавируса
21:27Живущие в Аланье украинцы раскритиковали слова посла о песне "Катюша"
21:24Песков рассказал о судьбе "блокатора вирусов"
21:23В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
21:18В саратовской больнице выявили очаг коронавируса
21:17Первый зампред ВТБ Соловьев заразился коронавирусом
21:15В Германии назвали причину визита Козака, несмотря на санкции
21:11Пассажиров Uber обяжут носить маски, мыть руки и ехать на заднем сидении
21:06Саратовские власти отменят карантин в Балтайском районе
21:00Минздрав Испании оценил масштабы заболевамости коронавирусом в стране
20:55Число умерших от коронавируса во Франции превысило 27 тысяч
20:49В Минобрнауки уточнили, кто может сдать ЕГЭ дистанционно
20:47Посол Германии отметил важность честного подхода к истории Второй мировой
20:47Число случаев COVID-19 в Абхазии достигло 15
Лента новостейМолния