Ростовский губернатор поручил создать рейтинг соблюдения масочного режима

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мая - РИА Новости. Рейтинг соблюдения масочного режима должен быть введен на территории Ростовской области по аналогии с индексом самоизоляции, сообщил губернатор региона Василий Голубев на заседании штаба по противодействию коронавируса.
С 1 мая все жители Ростовской области обязаны носить маски или респираторы в общественных местах, включая все виды общественного транспорта, аптеки, магазины, вокзалы и госучреждения.
По словам Голубева, масочный режим - это одно из принципиальных условий выхода на режим ослабления ограничений, и нужно задуматься над мониторингом этого показателя.
"Мониторят сегодня рейтинг самоизоляции городов, давайте задумаемся - нужен рейтинг реализации масочного режима", - сказал губернатор. Он уточнил, что для этого достаточно посчитать, например, сколько из 100 человек на улице или в магазине идут в масках, а сколько без.
"Надо эту работу организовать на территории всей области", - отметил Голубев.
Он также подчеркнул, что работодатели несут равную ответственность с жителями области за то, чтобы люли были в масках. "В документах сказано, что если пришел человек без маски, то мы можем дать возможность приобрести ее или выдать, но без маски человек не будет обслуживаться (в магазинах)", - уточнил он.
По последним данным, в Ростовской области выявлено 2033 случая заболевания COVID-19, из них 87 – за последние сутки. Умерли 25 человек, выздоровели 506.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.