На прошлой неделе министр иностранных дел Германиии директор Института современной истории Андрес Виршинг в совместной статье для журналанаписали, что национал-социалистический режим Третьего рейха — единственный виновник в развязывании войны.

Посольство России в Германии ответило на статью посла Польши о войне

Посольство России в Германии ответило на статью посла Польши о войне

Помимо этого, представители ведомства считают, что советские власти виновны в в репрессиях поляков.

Российский лидер также напомнил, что в конце 1980-х СССР осудил секретную часть пакта Молотова — Риббентропа. То же самое, по его мнению, следует сделать западным коллегам по поводу раздела Чехословакии.