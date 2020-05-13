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2020-05-13T17:11
https://ria.ru/20200513/1571385510.html
В Польше не согласились с позицией Германии о виновнике Второй мировой
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РИА Новости

В Польше не согласились с позицией Германии о виновнике Второй мировой

15:33 13.05.2020 (обновлено: 17:11 13.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПамятник советско-польскому братству по оружию в центре города Легница
Памятник советско-польскому братству по оружию в центре города Легница
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В пресс-службе польского министерства иностранных дел позицию Германии о единоличной вине нацистов за начало Второй мировой войны назвали упрощенной, пишет РБК.
На прошлой неделе министр иностранных дел Германии Хайко Маас и директор Института современной истории Андрес Виршинг в совместной статье для журнала Spiegel написали, что национал-социалистический режим Третьего рейха — единственный виновник в развязывании войны.
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По мнению авторов, 8 мая 1945 года стало для немцев ценой, которую они заплатили за приход к власти Адольфа Гитлера и неспособность самостоятельно свергнуть нацистский режим.
Однако в Варшаве заявили, что без упоминания "ответственности" СССР авторы статьи "не стремятся раскрыть все исторические и политические детали".
"Большинство историков, тщательно исследовавших исторические документы, <...> согласны, что в отсутствие принятия пакта Молотова — Риббентропа и его секретного протокола <...> война бы не началась", — заявили в ведомстве, обвинив Германию и СССР в разделении Европы на сферы влияния.
Помимо этого, представители ведомства считают, что советские власти виновны в в репрессиях поляков.
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В России попытки польских властей возложить ответственность за начало войны на Москву неоднократно называли неприемлемыми. Так, ранее президент Владимир Путин напомнил, что Советский Союз предпринял колоссальные усилия для того, чтобы создать антигитлеровский пакт, который никто не поддержал. Более того, ведущие западные страны в 1938 году заключили Мюнхенское соглашение, тем самым "отдав на растерзание Чехословакию", отметил он. В частности, подчеркнул Путин, тогда Варшава напрямую вступила в сговор с Гитлером, договариваясь о том, что Польша заберет часть Чехословакии — Тешинскую область и еще один прилегающий район.
Российский лидер также напомнил, что в конце 1980-х СССР осудил секретную часть пакта Молотова — Риббентропа. То же самое, по его мнению, следует сделать западным коллегам по поводу раздела Чехословакии.
Леонид Кравчук
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РоссияХайко МаасЧехословакияВторая мировая война (1939-1945)Владимир ПутинПольшаМоскваСССРВаршаваАдольф ГитлерВ мире
Популярные комментарии
Действительно - упростили немцы, виновника два - немцы и поляки, они и начали войну дележкой Чехословакии.
13 мая, 15:35
Александр Смирнов
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Конечно поляки в 1938 в Мюнхене с гитлером начали 2 мировую
13 мая, 15:37
Ю.Юрий .
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