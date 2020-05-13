В Польше не согласились с позицией Германии о виновнике Второй мировой

На прошлой неделе министр иностранных дел Германии Хайко Маас и директор Института современной истории Андрес Виршинг в совместной статье для журнала Spiegel написали, что национал-социалистический режим Третьего рейха — единственный виновник в развязывании войны.
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По мнению авторов, 8 мая 1945 года стало для немцев ценой, которую они заплатили за приход к власти Адольфа Гитлера и неспособность самостоятельно свергнуть нацистский режим.
"Большинство историков, тщательно исследовавших исторические документы, <...> согласны, что в отсутствие принятия пакта Молотова — Риббентропа и его секретного протокола <...> война бы не началась", — заявили в ведомстве, обвинив Германию и СССР в разделении Европы на сферы влияния.
Помимо этого, представители ведомства считают, что советские власти виновны в в репрессиях поляков.
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В России попытки польских властей возложить ответственность за начало войны на Москву неоднократно называли неприемлемыми. Так, ранее президент Владимир Путин напомнил, что Советский Союз предпринял колоссальные усилия для того, чтобы создать антигитлеровский пакт, который никто не поддержал. Более того, ведущие западные страны в 1938 году заключили Мюнхенское соглашение, тем самым "отдав на растерзание Чехословакию", отметил он. В частности, подчеркнул Путин, тогда Варшава напрямую вступила в сговор с Гитлером, договариваясь о том, что Польша заберет часть Чехословакии — Тешинскую область и еще один прилегающий район.
Российский лидер также напомнил, что в конце 1980-х СССР осудил секретную часть пакта Молотова — Риббентропа. То же самое, по его мнению, следует сделать западным коллегам по поводу раздела Чехословакии.
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