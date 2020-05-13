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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T15:32
https://ria.ru/20200513/1571385416.html
Число зараженных коронавирусом в общежитии СВФУ приблизилось к 80
https://cdn23.img.ria.ru/images/39514/72/395147255_0:35:1025:611_1036x0_80_0_0_34340adb9fef4e6ae3d003cbd39c1c6e.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в общежитии СВФУ приблизилось к 80

15:32 13.05.2020
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© Фото : Пресс-службаСеверо-Восточного федерального университета имени М.К.Аммосова. Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ)
Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ)
© Фото : Пресс-службаСеверо-Восточного федерального университета имени М.К.Аммосова.
Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ). Архивное фото
ЯКУТСК, 13 мая – РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в студенческом общежитии Северо-Восточного федерального университета в Якутии, где из-за вспышки инфекции объявлен карантин, выросло почти до 80, по предварительной версии, студенты могли заразиться от сотрудников клининговых компаний, сообщает оперативный штаб при правительстве республики.
"На сегодня в СВФУ им. М.К. Аммосова новая коронавирусная инфекция выявлена у 79 человек – у 78 студентов и одного сотрудника. Практически у всех болезнь протекает в легкой форме, состояние больных медики оценивают как стабильное", - отмечает оперштаб.
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По словам ректора университета Анатолия Николаева, начинается повторное тестирование тех, у кого первые анализы были отрицательными, прежде всего, это студенты из общежития №9/2. "Так как все проживающие в той или иной степени являются контактными, анализы мы взяли у всех 319 студентов общежития №9/2, а также у сотрудников: вахтеров, уборщиц, охранников. Предстоит разобраться, как коронавирус мог попасть в здание. Есть предположение, что инфекцию могли занести работники клининговых компаний", – приводятся в сообщении слова ректора.
В университете рассказали, что во избежание повторных случаев заражения клининговая компания, с которой у СВФУ действует соглашение, трудоустроила проживающих внутри общежитий студентов.
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Студентов, которые проживают в карантинном общежитии, обеспечивают двухразовым горячим питанием. При составлении меню учтены гастрономические потребности иностранных студентов, которых в этом общежитии большинство.
"Большинство заболевших студентов сегодня лечатся в амбулаторном стационаре при общежитии на Губина. Кроме того, с сегодняшнего дня университет безвозмездно предоставляет общежитие №9/1 городской поликлинике №3 для разворачивания там амбулаторного стационара для лечения пациентов с легкой формой коронавируса. Туда преимущественно будут помещаться студенты СВФУ и других вузов республики с положительными анализами на COVID-19", - добавили в оперштабе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСеверо-Восточный федеральный университетЯкутск
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