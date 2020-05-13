Число зараженных коронавирусом в общежитии СВФУ приблизилось к 80

ЯКУТСК, 13 мая – РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в студенческом общежитии Число зараженных коронавирусом в студенческом общежитии Северо-Восточного федерального университета в Якутии, где из-за вспышки инфекции объявлен карантин, выросло почти до 80, по предварительной версии, студенты могли заразиться от сотрудников клининговых компаний, сообщает оперативный штаб при правительстве республики.

"На сегодня в СВФУ им. М.К. Аммосова новая коронавирусная инфекция выявлена у 79 человек – у 78 студентов и одного сотрудника. Практически у всех болезнь протекает в легкой форме, состояние больных медики оценивают как стабильное", - отмечает оперштаб.

По словам ректора университета Анатолия Николаева, начинается повторное тестирование тех, у кого первые анализы были отрицательными, прежде всего, это студенты из общежития №9/2. "Так как все проживающие в той или иной степени являются контактными, анализы мы взяли у всех 319 студентов общежития №9/2, а также у сотрудников: вахтеров, уборщиц, охранников. Предстоит разобраться, как коронавирус мог попасть в здание. Есть предположение, что инфекцию могли занести работники клининговых компаний", – приводятся в сообщении слова ректора.

В университете рассказали, что во избежание повторных случаев заражения клининговая компания, с которой у СВФУ действует соглашение, трудоустроила проживающих внутри общежитий студентов.

Студентов, которые проживают в карантинном общежитии, обеспечивают двухразовым горячим питанием. При составлении меню учтены гастрономические потребности иностранных студентов, которых в этом общежитии большинство.

"Большинство заболевших студентов сегодня лечатся в амбулаторном стационаре при общежитии на Губина. Кроме того, с сегодняшнего дня университет безвозмездно предоставляет общежитие №9/1 городской поликлинике №3 для разворачивания там амбулаторного стационара для лечения пациентов с легкой формой коронавируса. Туда преимущественно будут помещаться студенты СВФУ и других вузов республики с положительными анализами на COVID-19", - добавили в оперштабе.