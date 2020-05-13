Подгруппа по безопасности в Донбассе начала переговоры в видеорежиме

"Рабочая группа по вопросам безопасности приступила к переговорному процессу в формате видеоконференции. Основные вопросы повестки согласование пакета дополнительных мер усиления и контроля действующего бессрочного перемирия, согласование текста проекта дополнения к рамочному решению и согласование трех новых участков для дальнейшего разведения сил и средств", - заявил представитель пресс-службы СЦКК.