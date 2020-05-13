Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-13T15:20
https://ria.ru/20200513/1571384633.html
Подгруппа по безопасности в Донбассе начала переговоры в видеорежиме
https://cdn22.img.ria.ru/images/153292/46/1532924693_0:0:2391:1345_1036x0_80_0_0_6128d3d3ca9aeaac85958c6122288331.jpg
РИА Новости

Подгруппа по безопасности в Донбассе начала переговоры в видеорежиме

15:20 13.05.2020
140
CC0 / TBIT / Клавиатура компьютера
Клавиатура компьютера
CC0 / TBIT /
ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Рабочая группа по вопросам безопасности на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе приступила к работе в формате видеоконференции, сообщили журналистам в пресс-службе Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее сообщалось, что встреча подгруппы по безопасности пройдет в формате видеоконференции 13 мая.
"Рабочая группа по вопросам безопасности приступила к переговорному процессу в формате видеоконференции. Основные вопросы повестки согласование пакета дополнительных мер усиления и контроля действующего бессрочного перемирия, согласование текста проекта дополнения к рамочному решению и согласование трех новых участков для дальнейшего разведения сил и средств", - заявил представитель пресс-службы СЦКК.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Военнослужащие в Донбассе
14:47
В ДНР опасаются провокаций силовиков на КПП в Донбассе
000001
Обсудить 1
Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМинскООНВ мире
Рекомендуем
Военнослужащие в Донбассе
Экономическая подгруппа по Донбассу начала переговоры в видеорежиме
Украинский военный
В ДНР заявили, что уничтожили БПЛА силовиков
Ольга Кобцева
Подгруппы по Донбассу планируют провести заседание через две недели
Родион Мирошник
В ЛНР призвали Киев поменять позицию для эффективных переговоров
Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник
В ЛНР прокомментировали смену Киевом переговорщиков по Донбассу
Военнослужащие в Донбассе
В ДНР опасаются провокаций силовиков на КПП в Донбассе
Ольга Кобцева
Киев сорвал обсуждение открытия новых КПП в Донбассе, заявили в ЛНР
Военнослужащий ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
МИД Белоруссии назвал дату заседания контактной группы по Донбассу
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встреч
Меркель будет развивать хорошие отношения с Россией
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В ЛНР сняли ряд ограничений, введенных из-за коронавируса
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг "причиняют боль"
Здание Государственной Думы РФ
В ГД назвали объединение Архангельской области и НАО целесообразным
Пострадавший в результате взрыва во время похоронной церемонии в Джелалабаде в провинции Нангархар
В Афганистане число жертв взрыва на похоронах выросло до 32
Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали
Иран выступил за снижение объемов добычи нефти
Ольга Кобцева
Киев отказывается подписывать декларацию против пыток, заявили в ЛНР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:00Источник: в туриндустрии Турции назвали демарш украинского посла странным
21:56Северная и Южная Америка обогнали Европу по случаям коронавируса
21:52Саратовский вице-губернатор раскритиковал работу автобусов
21:50Нетяньяху сформировал правительство Израиля
21:42В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 2,6 тысячи
21:33Депутаты Госдумы попросили правительство разрешить ходить в храмы
21:29Двое священников умерли от коронавируса
21:27Живущие в Аланье украинцы раскритиковали слова посла о песне "Катюша"
21:24Песков рассказал о судьбе "блокатора вирусов"
21:23В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
21:18В саратовской больнице выявили очаг коронавируса
21:17Первый зампред ВТБ Соловьев заразился коронавирусом
21:15В Германии назвали причину визита Козака, несмотря на санкции
21:11Пассажиров Uber обяжут носить маски, мыть руки и ехать на заднем сидении
21:06Саратовские власти отменят карантин в Балтайском районе
21:00Минздрав Испании оценил масштабы заболевамости коронавирусом в стране
20:55Число умерших от коронавируса во Франции превысило 27 тысяч
20:49В Минобрнауки уточнили, кто может сдать ЕГЭ дистанционно
20:47Посол Германии отметил важность честного подхода к истории Второй мировой
20:47Число случаев COVID-19 в Абхазии достигло 15
Лента новостейМолния