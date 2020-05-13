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Новости Подмосковья
2020-05-13T14:58
https://ria.ru/20200513/1571383088.html
Строительство поликлиники в Подольске завершат до конца мая
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РИА Новости

Строительство поликлиники в Подольске завершат до конца мая

14:59 13.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПодольск
Подольск
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Работы по строительству поликлинического учреждения, расположенного на улице Ленинградская в городском округе Подольск вошли в завершающую стадию, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.
Объект планировалось сдать в эксплуатацию несколько лет назад, однако инвестор-застройщик не сумел выполнить взятые на себя обязательства.
"Завершается монтаж системы вентиляции, систем электроснабжения, внутренняя отделка, благоустройство прилегающей территории. Работы на объекте ведутся в три смены. До конца мая объект будет сдан в эксплуатацию", -  приводятся слова министра строительного комплекса региона Владимира Локтева.
По данным пресс-службы, общая площадь помещений составляет 13 тысяч квадратных метров. Планируемый дополнительный фонд - 274 койко-места. После передачи поликлиники министерству здравоохранения Подмосковья будет осуществлена закупка оборудования и подбор персонала.
Исполняющий обязанности руководителя Росздравнадзора Михаил Мурашко
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ПодольскОбщество
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