Строительство поликлиники в Подольске завершат до конца мая

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Работы по строительству поликлинического учреждения, расположенного на улице Ленинградская в городском округе Подольск вошли в завершающую стадию, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.
Объект планировалось сдать в эксплуатацию несколько лет назад, однако инвестор-застройщик не сумел выполнить взятые на себя обязательства.
"Завершается монтаж системы вентиляции, систем электроснабжения, внутренняя отделка, благоустройство прилегающей территории. Работы на объекте ведутся в три смены. До конца мая объект будет сдан в эксплуатацию", - приводятся слова министра строительного комплекса региона Владимира Локтева.
По данным пресс-службы, общая площадь помещений составляет 13 тысяч квадратных метров. Планируемый дополнительный фонд - 274 койко-места. После передачи поликлиники министерству здравоохранения Подмосковья будет осуществлена закупка оборудования и подбор персонала.