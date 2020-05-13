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2020-05-13T14:48
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Богданов обсудил с послом Палестины ситуацию на Ближнем Востоке
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РИА Новости

Богданов обсудил с послом Палестины ситуацию на Ближнем Востоке

14:48 13.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкCпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Палестины в Москве Абдельхафизом Нофалем ситуацию на Ближнем Востоке, говорится в сообщении МИД РФ.
Уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе палестинской стороны.
"В ходе беседы была рассмотрена ситуация в ближневосточном регионе с акцентом на проблематику палестино-израильского урегулирования", - отметили в МИД РФ.
Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.
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