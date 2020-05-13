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2020-05-13T15:06
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Путин призвал перенести госзакупку авиатехники на более ранний срок
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РИА Новости

Путин призвал перенести госзакупку авиатехники на более ранний срок

14:30 13.05.2020 (обновлено: 15:06 13.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Запланированные государственные закупки авиационной техники необходимо перенести на более ранний срок, чтобы поддержать предприятия отрасли в трудное для них время, это касается и планов закупки авиатехники госкомпаниями, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в среду по видеосвязи провел совещание по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок. Он отметил, что сейчас государство должно активно наращивать свои заказы, чтобы поддержать спрос. Эта универсальная и эффективная мера используется для поддержки многих отраслей промышленности, в том числе автопрома, инфраструктурных строек.
"И, конечно, она востребована в авиапроме, может быть, даже больше, чем в других отраслях. У нас в рамках реализации национальных проектов, госпрограмм запланированы закупки авиационной техники. Предлагаю сделать их, что называется, "влево" по графику - осуществить опережающим образом, для того чтобы обеспечить загрузкой наши предприятия именно сейчас, в трудное для них время", - заявил Путин.
Он уточнил, что речь идет в том числе о закупке 66 вертолетов в рамках программы развития санитарной авиации. "Уверен, более ранняя поставка такой техники будет как никогда к месту", - добавил президент.
Президент РФ Владимир Путин
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Путин также заявил о необходимости подключить к этому процессу ресурсы компаний с государственным участием.
"Знаю, что, например, "Почте России" в ближайшие годы будет необходимо модернизировать свой грузовой флот. Прошу руководителя компании сегодня рассказать о долгосрочных планах закупки авиатехники. Кстати говоря, это касается и других компаний - государственных или с государственным участием", - сказал Путин.
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