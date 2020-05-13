Путин призвал поддержать предприятия авиастроения

"В текущей ситуации необходимо поддержать базу отрасли, а именно предприятия авиастроения, дать загрузку этому сложному и по многим параметрам уникальному производству", - сказал он в ходе совещания по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок.