Путин призвал поддержать предприятия авиастроения

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Поддержка необходима базе авиаотрасли, а именно предприятиям авиастроения, нужно обеспечить их загрузку, заявил президент России Владимир Путин.
"В текущей ситуации необходимо поддержать базу отрасли, а именно предприятия авиастроения, дать загрузку этому сложному и по многим параметрам уникальному производству", - сказал он в ходе совещания по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок.
Президент подчеркнул, что Россия находится в числе немногих стран, которые способны производить всю линейку военных и гражданских самолётов и вертолетов.