Путин оценил влияние коронавируса на авиацию

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Самый существенный среди видов транспорта России спад из-за коронавируса произошел в авиации, объем перевозок внутри страны упал на 85%, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиапервозок.
"Как уже отмечал, из-за эпидемии коронавирусной инфекции воздушное сообщение и в нашей стране, и за рубежом столкнулось с вынужденными ограничениями. В авиации произошел, пожалуй, самый серьезный спад среди всех видов транспорта. Объем перевозок на внутренних рейсах сократился в разы, на 88%, 85%. Остановилось международное сообщение. Ну, почти остановилось. Здесь сокращение на 90 с лишним процентов", - сказал Путин.
"Количество пассажиров в российских аэропортах снизилось до минимального уровня. Компании, аэропорты теряют доходы, что, конечно, сказывается на их финансовом положении. И, самое главное, на сотрудниках, на благополучии людей, занятых в сфере авиаперевозок", - добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.