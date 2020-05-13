Путин оценил влияние коронавируса на авиацию

"Как уже отмечал, из-за эпидемии коронавирусной инфекции воздушное сообщение и в нашей стране, и за рубежом столкнулось с вынужденными ограничениями. В авиации произошел, пожалуй, самый серьезный спад среди всех видов транспорта. Объем перевозок на внутренних рейсах сократился в разы, на 88%, 85%. Остановилось международное сообщение. Ну, почти остановилось. Здесь сокращение на 90 с лишним процентов", - сказал Путин.