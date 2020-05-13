Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T14:22
https://ria.ru/20200513/1571379799.html
Из Италии вылетел девятый самолет с российскими военными
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569096410_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_60b58269349b3851db3d23e49123b109.jpg
РИА Новости

Из Италии вылетел девятый самолет с российскими военными

14:22 13.05.2020
295
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоенно-транспортный самолет ВКС России Ил-76 МД с медицинским оборудованием, предназначенным для отправки в Италию для борьбы с вирусом COVID-19
Военно-транспортный самолет ВКС России Ил-76 МД с медицинским оборудованием, предназначенным для отправки в Италию для борьбы с вирусом COVID-19
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Военно-транспортный самолет ВКС России Ил-76 МД с медицинским оборудованием, предназначенным для отправки в Италию для борьбы с вирусом COVID-19
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Девятый самолет Ил-76 ВКС России с военными и спецтехникой, помогавшими в борьбе с коронавирусом в Италии, вылетел из Вероны, сообщило российское министерство обороны.
"C аэродрома "Виллафранка" ... в Российскую Федерацию вылетел девятый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с военнослужащими и специальной техникой сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Итальянской Республике", - говорится в сообщении.
Российские военные врачи и их итальянские коллеги в полевом госпитале Бергамо. Стоп-кадр видео
6 мая, 15:12Распространение нового коронавируса
В Италии предложили направить в Россию плазму выздоровевших от COVID-19
Ранее сообщалось, что 13 мая двумя рейсами в Россию из Италии будут доставлены 11 военнослужащих и 4 единицы специальной военной техники.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Автомобиль с медицинским оборудованием, предназначенным для отправки в Италию для борьбы с вирусом COVID-19
25 марта, 08:00
"Мой дед их помнил". Почему итальянцев не удивила помощь России
410000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияВоздушно-космические силы РоссииИталияВ мире
Рекомендуем
Врачи
Число вылечившихся от коронавируса в мире превысило полтора миллиона
Аппарат искусственной вентиляции легких Авента-М
Омская область отказалась от контракта на поставку аппаратов "Авента-М"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров: США выступают против прозрачности своей биологической активности
Министр обороны Сербии Александр Вулин
Министр обороны Сербии поблагодарил Путина за помощь в борьбе с COVID-19
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров заявил о готовности Китая сотрудничать с ВОЗ по борьбе с COVID-19
Контейнерная зона в Узбекистане
В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 2,6 тысячи
Дезинфекция защитного костюма медицинского работника в Индонезии
В Индонезии число случаев коронавируса превысило 15 тысяч
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил отчитаться о создании авиакомпании с российскими самолетами
Надпись Не входите, изоляция в палате отделения неотложной помощи в больнице в Мадриде, Испания
Минздрав Испании оценил масштабы заболевамости коронавирусом в стране
Лесовоз везет древесину в Красноярском крае
В РЭЦ назвали перспективные отрасли для экспорта
Офисный работник
Минкомсвязь рекомендовала перейти на удаленную выдачу электронной подписи
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил запустить новую программу авиализинга с госгарантиями
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил доложить о планах долгосрочной закупки авиатехники
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
В Румынии число заразившихся коронавирусом превысило 16 тысяч
Карета скорой помощи у Тверской областной клинической больницы
Мурашко предложил наградить врачей, которые помогают пациентам с COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:56Северная и Южная Америка обогнали Европу по случаям коронавируса
21:52Саратовский вице-губернатор раскритиковал работу автобусов
21:50Нетяньяху сформировал правительство Израиля
21:42В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 2,6 тысячи
21:33Депутаты Госдумы попросили правительство разрешить ходить в храмы
21:29Двое священников умерли от коронавируса
21:27Живущие в Аланье украинцы раскритиковали слова посла о песне "Катюша"
21:24Песков рассказал о судьбе "блокатора вирусов"
21:23В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
21:18В саратовской больнице выявили очаг коронавируса
21:17Первый зампред ВТБ Соловьев заразился коронавирусом
21:15В Германии назвали причину визита Козака, несмотря на санкции
21:11Пассажиров Uber обяжут носить маски, мыть руки и ехать на заднем сидении
21:06Саратовские власти отменят карантин в Балтайском районе
21:00Минздрав Испании оценил масштабы заболевамости коронавирусом в стране
20:55Число умерших от коронавируса во Франции превысило 27 тысяч
20:49В Минобрнауки уточнили, кто может сдать ЕГЭ дистанционно
20:47Посол Германии отметил важность честного подхода к истории Второй мировой
20:47Число случаев COVID-19 в Абхазии достигло 15
20:43Коронавирус выявили у 1666 российских военных
Лента новостейМолния