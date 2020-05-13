Из Италии вылетел девятый самолет с российскими военными

"C аэродрома "Виллафранка" ... в Российскую Федерацию вылетел девятый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с военнослужащими и специальной техникой сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Итальянской Республике", - говорится в сообщении.