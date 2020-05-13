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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T14:22
https://ria.ru/20200513/1571379741.html
В ЛНР сняли ряд ограничений, введенных из-за коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В ЛНР сняли ряд ограничений, введенных из-за коронавируса

14:22 13.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ЛУГАНСК, 13 мая - РИА Новости. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики на большей части территории ЛНР сняли ряд ограничений, введенных ранее из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе правительства республики.
Режим строгой самоизоляции ввели на всей территории республики до 13 мая. Минздрав заявил 11 мая, что в ЛНР выявлены 275 заболевших, 12 человек уже выздоровели, двое пациентов скончались, один из них - от сопутствующего заболевания. В пяти городах действуют строгие ограничения.
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"На состоявшемся ранее заседании Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии (ЧСПК) при правительстве ЛНР было принято решение об отмене на большей части территории ЛНР некоторых ограничительных мер, введённых ранее в связи с COVID-19", - сообщили в пресс-службе правительства.
По данным пресс-службы, с 13 мая в республике возобновили работу рынки, предприятия оптовой торговли, объекты торговли непродовольственной группой товаров, салоны красоты, дошкольные образовательные учреждения, возобновилась работа общественного транспорта. Уточняется, что режим строгих ограничений сохраняется в городах Свердловск, Перевальск, Алчевск, Первомайск и поселке Фрунзе. Главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко заявил журналистам, что все предприятия, которые возобновили свою деятельность, должны неукоснительно соблюдать требования к организации работы, определенные ЧСПК.
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"Будет ужесточен контроль за соблюдением данных требований. Работа предпринимателей и предприятий, которые будут игнорировать данные требования, будет приостановлена на неопределенный срок", - подчеркнул главврач СЭС.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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