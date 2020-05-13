В ЛНР сняли ряд ограничений, введенных из-за коронавируса

ЛУГАНСК, 13 мая - РИА Новости. Власти самопровозглашенной Власти самопровозглашенной Луганской народной республики на большей части территории ЛНР сняли ряд ограничений, введенных ранее из-за угрозы распространения коронавируса , сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе правительства республики.

Режим строгой самоизоляции ввели на всей территории республики до 13 мая. Минздрав заявил 11 мая, что в ЛНР выявлены 275 заболевших, 12 человек уже выздоровели, двое пациентов скончались, один из них - от сопутствующего заболевания. В пяти городах действуют строгие ограничения.

"На состоявшемся ранее заседании Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии (ЧСПК) при правительстве ЛНР было принято решение об отмене на большей части территории ЛНР некоторых ограничительных мер, введённых ранее в связи с COVID-19", - сообщили в пресс-службе правительства.

По данным пресс-службы, с 13 мая в республике возобновили работу рынки, предприятия оптовой торговли, объекты торговли непродовольственной группой товаров, салоны красоты, дошкольные образовательные учреждения, возобновилась работа общественного транспорта. Уточняется, что режим строгих ограничений сохраняется в городах Свердловск , Перевальск, Алчевск Первомайск и поселке Фрунзе. Главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко заявил журналистам, что все предприятия, которые возобновили свою деятельность, должны неукоснительно соблюдать требования к организации работы, определенные ЧСПК.

"Будет ужесточен контроль за соблюдением данных требований. Работа предпринимателей и предприятий, которые будут игнорировать данные требования, будет приостановлена на неопределенный срок", - подчеркнул главврач СЭС.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.