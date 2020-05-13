Более 12 тысяч предпринимателей в Оренбуржье имеют право на господдержку

"Право на компенсацию затрат на сохранение занятости и оплаты труда работников имеют более 12,5 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Заявки на субсидию подали только 16% от их числа. Своим правом оформить в банке беспроцентный кредит на зарплату, который оформляют в одиннадцати банках, на сегодняшний день воспользовались 389 компаний, более ста восьмидесяти компаний уже получила средства, 104 заявки в работе", - отметил представитель пресс-службы.

"Это мало. Очень важно разобраться, почему остальные предприниматели не пользуются этой или любой другой формой поддержки из существующих. С учётом новой кредитной программы поддержки занятости, озвученной накануне президентом России, нужно внимательно мониторить востребованность у предпринимателей в каждой территории региона. Важно, чтобы каждый предприниматель сегодня понимал, на какую поддержку он может рассчитывать", - привели в пресс-службе слова Паслера.