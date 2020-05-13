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Оренбургская область
Оренбургская область
2020-05-13T14:19
https://ria.ru/20200513/1571379494.html
Более 12 тысяч предпринимателей в Оренбуржье имеют право на господдержку
https://cdn23.img.ria.ru/images/150516/09/1505160931_960:0:4601:2048_1036x0_80_0_0_fd25fb63bdb2d2687f252572a6c61e48.jpg
РИА Новости

Более 12 тысяч предпринимателей в Оренбуржье имеют право на господдержку

14:19 13.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Гуньков / Перейти в фотобанкГорода России. Оренбург
Города России. Оренбург
© РИА Новости / Валерий Гуньков
Перейти в фотобанк
ОРЕНБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Более 12,5 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Оренбуржья имеют право на компенсацию затрат на сохранение занятости и оплаты труда работников в условиях пандемии коронавируса, однако к настоящему времени им воспользовались лишь 16% предпринимателей, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.
"Право на компенсацию затрат на сохранение занятости и оплаты труда работников имеют более 12,5 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Заявки на субсидию подали только 16% от их числа. Своим правом оформить в банке беспроцентный кредит на  зарплату, который оформляют в одиннадцати банках, на сегодняшний день воспользовались 389 компаний, более ста восьмидесяти компаний уже получила средства, 104 заявки в работе", - отметил представитель пресс-службы. 
Вопрос оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в условиях пандемии был поднят губернатором Оренбургской области Денисом Паслером на заседании правительства региона. 
"Это мало. Очень важно разобраться, почему остальные предприниматели не пользуются этой или любой другой формой поддержки из существующих. С учётом новой кредитной программы поддержки занятости, озвученной накануне президентом России, нужно внимательно мониторить востребованность у предпринимателей в каждой территории региона. Важно, чтобы каждый предприниматель сегодня понимал, на какую поддержку он может рассчитывать", - привели в пресс-службе слова Паслера.
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