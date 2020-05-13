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Оренбургская область
Оренбургская область
2020-05-13T14:18
https://ria.ru/20200513/1571379339.html
Порядка 90 жителей оренбургских сел улучшат жилищные условия
https://cdn21.img.ria.ru/images/155926/75/1559267504_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_cfb147c6b0fd449fdc51e2f4317b5ca7.jpg
РИА Новости

Порядка 90 жителей оренбургских сел улучшат жилищные условия

14:18 13.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ОРЕНБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Около девяносто семей Оренбургской области улучшат жилищные условия в текущем году за счет социальной выплаты на строительство или приобретение жилья в сельских территориях, сообщает пресс-служба областного правительства.
Представитель пресс-службы отметил, что меры поддержки предусматривает подписанное губернатор области Денисом Паслером постановление "О реализации отдельных мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях Оренбургской области".
В постановлении определен порядок формирования сводного списка участников государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий Оренбургской области" по улучшению жилищных условий и выдачи свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях.
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По словам собеседника агентства, общее число потенциальных участников программы составляет 865 семей.
Представитель пресс-службы уточнил, что участниками программы могут стать оренбуржцы, проживающие или желающие переехать в сельскую местность, работающие в сельской территории и признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий. Очередность участников формирует местная администрация, исходя из отраслевой принадлежности и даты подачи заявления.Приоритетом пользуются люди, работающие в сфере сельского хозяйства.
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