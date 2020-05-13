Порядка 90 жителей оренбургских сел улучшат жилищные условия

ОРЕНБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Около девяносто семей Оренбургской области улучшат жилищные условия в текущем году за счет социальной выплаты на строительство или приобретение жилья в сельских территориях, сообщает пресс-служба областного правительства.

Представитель пресс-службы отметил, что меры поддержки предусматривает подписанное губернатор области Денисом Паслером постановление "О реализации отдельных мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях Оренбургской области".

В постановлении определен порядок формирования сводного списка участников государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий Оренбургской области" по улучшению жилищных условий и выдачи свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях.

По словам собеседника агентства, общее число потенциальных участников программы составляет 865 семей.